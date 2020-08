Effetto Covid sui conti di Pandora: ricavi in calo del 39% nel secondo trimestre Il marchio danese di gioielli ha chiuso il periodo aprile-giugno con un Ebit positivo e ha riaperto quasi tutti i negozi nelle varie aree del mondo: l’anno potrebbe chiudersi con perdite di fatturato tra il 14% e il 20%, ma tutto dipende dai nuovi contagi di Giulia Crivelli

Con un fatturato 2019 di quasi 3 miliardi di euro, Pandora, società danese quotata alla Borsa di Copenhagen e al Nasdaq di New York , è anche uno dei più famosi marchi di gioielli al mondo. Già in difficoltà prima della pandemia per un modello di business forse troppo sbilanciato sugli investimenti in retail e sul segmento moda della gioielleria “accessibile”, Pandora ha sentito forse più di altri gli effetti del lockdown, come mostrano i conti del secondo trimestre . La maggior parte dei negozi sono stati riaperti dopo mesi di chiusura forzata solo in aprile e il sell-out (valore dei prodotti venduti, che, letteralmente, escono dai negozi) è calato del 39%.

Tiene la reddittività

L’indice Ebit del periodo aprile-giugno è comunque positivo, esclusi i costi di ristrutturazione il cash flow resta solido: 943 milioni di corone danesi, pari a circa 126 milioni di euro. Il calo del sell-out delle prime settimane del terzo trimestre è sceso al 10% e per l’intero esercizio potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, ma molto dipende dalle nuove ondate di contagi e dalle misure che potrebbero essere decise nei vari Paesi.

La reazione di Pandora all’emergenza

«Fin dall’inizio della pandemia Pandora ha avviato importanti iniziative volte a gestire la crisi in maniera socialmente responsabile – si legge in una nota appena diffusa –. Queste iniziative hanno portato ad una solida posizione in termini di liquidità, protetto la profittabilità mentre i ricavi diminuivano e determinato una forte ripresa delle vendite nel corso del secondo trimestre». Durante la fase di riapertura, l’interazione dei consumatori con il brand è stata incoraggiante, con una continua risposta positiva alle iniziative commerciali di Pandora, «realizzate in continuità al brand relaunch del 29 agosto 2019» (come detto all’inizio, l’azienda aveva già avviato una serie di correzioni nel modello di business).

I piani in assenza di nuovi shock

Nell’ipotesi che non ci siano nuovi lockdown rilevanti, Pandora ha aggiornato comunque le previsioni (financial guidelines, essendo un’azienda quotata) per il 2020. I continui picchi locali di nuove infezioni e l’impatto commerciale conseguente al distanziamento sociale continueranno ad influenzare negativamente il fatturato nella seconda metà dell’anno. Pandora prevede un calo organico (a parità cioè di numero di negozi e/o di superfici commerciali) compreso tra -14% e -20% nel 2020. Il margine Ebit per l’intero esercizio è previsto tra il 16% e il 19%. «Il secondo trimestre non sarà facilmente archiviato. La pandemia ha stravolto le nostre comunità e ha messo alla prova brand internazionali in tutto il mondo – ha spiegato Alexander Lacik, presidente e ceo di Pandora –. La pandemia potrebbe avere un effetto duraturo sul comportamento dei consumatori, sul nostro modo di lavorare e sull’utilizzo della tecnologia. Il business model di Pandora ha dimostrato la sua resilienza durante la crisi e i nostri consumatori hanno continuato ad interagire attivamente con il brand nonostante la chiusura dei negozi. Sono orgoglioso di come il nostro personale ha affrontato le sfide e allo stesso tempo abbia trovato modi creativi per individuare opportunità in tempi di cambiamento».

Un colosso presente in oltre 100 Paesi

Pandora produce e commercializza in tutto il mondo gioielli a prezzi accessibili, di alta qualità e con una grande attenzione alla sostenibilità e trasparenza delle filiere delle materie prime. I gioielli Pandora sono venduti in più di 100 Paesi nel mondo (nella foto in alto, una proposta per il mercato mediorientale), in 6 continenti, attraverso una rete di circa 7.300 punti vendita, tra i quali più di 2.700 negozi monomarca. Fondata nel 1982 a Copenaghen Pandora impiega circa 28mila persone in tutto il mondo, 12.300 circa sono in Tailandia, dove l’azienda ha la sede produttiva.