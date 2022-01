Effetto Covid sugli esami di abilitazione: nel 2020 boom di candidati e promossi

I consulenti del lavoro

Quella del 2020 sembra essere stata una vera e propria corsa all’abilitazione, con un forte incremento dei candidati prima ancora che degli abilitati. Tendenza che - stando ai primi dati raccolti presso alcuni Ordini - non è stata confermata nel 2021. Per esempio, in Piemonte dai 102 candidati del 2019 si è saliti a 124 l’anno dopo per poi riscendere a 80 nel 2021. In Campania fiammata del 2020 : da 140 a 203 candidati (+45%) ora a quota 168. Riguardo agli abilitati, non si possono ancora trarre indicazioni univoche. In Campania, ad esempio, i promossi alla prova semplificata sono addirittura diminuiti al 67%, contro il 72% del 2019; così anche in Friuli Venezia Giulia (-9% gli idonei 2020 sul 2019). In Piemonte, al contrario, è passato il 41% dei candidati, contro il 28% dell'epoca pre-Covid.

Il futuro

I numeri del 2020 stanno cominciando a far valutare la possibilità di rendere più stabili eventuali semplificazioni, che possono funzionare anche da barriera alla fuga dalle professioni. Gli ingegneri invitano a riflettere sulla laurea abilitante per il percorso magistrale, che avrebbe, secondo il centro studi, «una rilevanza strategica» soprattutto per avvicinare all’Albo gli ingegneri industriali e dell’informazione».

Il vicepresidente del Consiglio nazionale, Francesco Duraccio, annuncia che i risultati 2020 sono «oggetto di attenzione da parte del Consiglio nazionale e di approfondimenti con il ministero del Lavoro e l’Ispettorato nazionale del lavoro. Anche perché il nuovo esame non pregiudica la verifica della preparazione del candidato».