Effetto Covid sulle fiere anche nel 2021: la Bit slitta da febbraio a maggio La Borsa Internazionale del Turismo riprogramma le date per poter coinvolgere buyer dall’estero

(Imagoeconomica)

La Borsa Internazionale del Turismo riprogramma le date per poter coinvolgere buyer dall’estero

2' di lettura

Dopo un 2020 da dimenticare, gli effetti della pandemia sul mondo delle fiere sembrano destinati a farsi sentire anche nei primi mesi del 2021. L’incertezza sull’evoluzione dei contagi e sulla mobilità degli operatori tra i diversi Paesi, sta spingendo quartieri fieristici e organizzatori a valutare la possibilità di riprogrammare i calendari, almeno degli eventi a maggiore attrazione internazionale. La prima (ma non sarà l’ultima) ad aver comunicato ufficialmente uno slittamento è la Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano che, inizialmente prevista nel mese di febbraio, si terrà a fieramilanocity dal 9 all’11 maggio.

Dedicato all’universo del turismo, è uno dei principali appuntamenti fieristici in Europa del settore: la decisione è maturata, si legge in una nota di Fiera Milano, per rispondere «alle esigenze del mercato turistico, che è in grado di guardare a nuove modalità di viaggio, di stagionalità turistica e all’applicazione di tecnologie innovative».

Loading...

Le nuove date dovrebbero infatti consentire a Bit di confermare il suo ruolo riconosciuto di driver per il settore e di strumento per i buyer internazionali, garantendo un periodo adeguato per riorganizzare e pianificare al meglio il rilancio dell’attività e dell'offerta turistica. «A tal fine Bit – spiegano gli organizzatori – sta lavorando per rendere ogni area tematica (leisure, mice, wedding, tech, experience e job) ben delineata e per favorire, in modo più incisivo, l'incontro tra la domanda e l’offerta».

Tutto ciò in un contesto che favorisce la condivisione diretta di conoscenze fra tutti i protagonisti della community di riferimento. BIT 2021 si presenterà anche con il consueto ricco palinsesto convegnistico che, anche in questa edizione, sarà il luogo dove far incontrare i più importanti player del settore.