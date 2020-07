Effetto Covid sulle fusioni: scendono a 20 miliardi Crollano le operazioni di investitori esteri in Italia, in discesa dell'80 per cento. Attese per una ripresa del mercato grazie a pharma, food e Telco di Carlo Festa

(AdobeStock)

Effetto pandemia sulle transazioni nel mercato italiano delle fusioni e acquisizioni. Mentre a livello globale il mercato dell’M&A registra il peggior semestre dal 2013, con un rallentamento di oltre 40 punti percentuali in termini di controvalori (1300 miliardi di dollari nel primo semestre 2020, contro gli oltre circa 1800 miliardi di dollari del 2019), nel periodo in Italia sono state formalmente chiuse 381 operazioni (nei primi sei mesi del 2019 erano 500) per un controvalore complessivo di quasi 20 miliardi di euro, in rallentamento (-16,2%) rispetto ai 23,4 miliardi del primo semestre dello scorso anno.

L'effetto pandemia è stato rilevante se si guarda al numero di operazioni chiuse nel trimestre del lockdown, tra marzo e giugno 2020. Confrontato con lo stesso periodo dello scorso anno, quest’anno si sono registrate infatti circa 195 operazioni contro le 361 dello scorso anno (-46 per cento).

Non tutti i settori colpiti allo stesso modo

«Anche in Italia gli effetti della pandemia hanno avuto un forte impatto sulle fusioni e acquisizioni. Tuttavia, non tutti i settori sono stati colpiti nello stesso modo: questo periodo ha evidenziato pregi e limiti delle infrastrutture tecnologiche del Paese, che già da qualche mese erano protagoniste del mercato M&A nazionale. Ci si aspetta che la ricerca di efficienza possa guidare verso ulteriore consolidamento nel settore» sottolinea Max Fiani, partner di Kpmg Corporate Finance.

«Altri comparti da tenere d’occhio sono il farmaceutico ed il food, prodotti essenziali per eccellenza, che hanno sofferto moderatamente degli impatti della pandemia e le infrastrutture», continua Fiani. Le attese sono quindi per una ripresa del mercato grazie a settori come pharma, food, telecomunicazioni e infrastrutture.

Il mercato domestico

In termini di geografia, il mercato domestico nel 2020 è quello che ha retto meglio l’impatto con le turbolenze. Sono state ben 203 le operazioni finalizzate tra controparti nazionali, per un controvalore intorno ai 7 miliardi (lo scorso anno erano state 253 per 4,3 miliardi).