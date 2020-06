Effetto Covid sul gas: per l’Aie calo record dei consumi e ripresa lenta L’Agenzia internazionale dell’energia si aspetta una contrazione del 4% della domanda di gas quest’anno: sarebbe la più forte nella storia, doppia rispetto a quella provocata dalla recessione del 2009. E il recupero si annuncia difficile di Sissi Bellomo

Il coronavirus lascia cicatrici profonde sul mercato del gas, che quest’anno subirà il maggiore calo della domanda mai registrato nella storia – addirittura doppio rispetto a quello provocato dalla recessione globale del 2009 – e che potrebbe non tornare a correre come un tempo.

È questo lo scenario tratteggiato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), convinta una decina d’anni fa che il mondo stesse entrando nell’«età d’oro del gas» e oggi piena di dubbi sul futuro.

Senza dubbio il 2020 è stato segnato da circostanze eccezionali: la pandemia, sommata all’ennesimo inverno mite nell’emisfero nord del pianeta, ha rappresentato uno «shock senza precedenti», osserva l’Aie nel rapporto annuale dedicato al gas, prevedendo una contrazione della domanda del 4% (ossia circa 150 miliardi di metri cubi) a livello globale. Per due terzi questa si verificherà nei mercati maturi, tra cui l’Europa, in cui nei primi 5 mesi dell’anno i consumi di gas sono crollati addirittura del 7%.

«Ci aspettiamo una ripresa graduale nei prossimi due anni, ma questo non significa che presto sarà di nuovo business as usual», avverte il direttore dell’Agenzia, Fatih Birol: siamo di fronte a «un drammatico cambio di circostanze per un’industria che era diventata abituata a forti aumenti della domanda».

Proprio questa “abitudine” ha spinto nel 2019 ad approvare investimenti record nel settore del gas naturale liquefatto – ben 65 miliardi di dollari (in termini di capex) – che potrebbero di rivelarsi una scelta avventata. «Nuova produzione e progetti infrastrutturali rischiano di vedere la luce in un periodo in cui i trend di crescita sono decisamente al di sotto delle attese, rafforzando la prospettiva di un eccesso di capacità e di prezzi bassi», si legge nel rapporto Aie.