Effetto Covid: già 2,5 milioni di disdette per le vacanze di fine anno

Erano 35 milioni le partenze per le vacanze di fine anno che i connazionali avevano programmato un mese fa: 10 milioni per il ponte dell’Immacolata, 12 milioni per Natale e 13 milioni a Capodanno. Oggi, a quindici giorni dal ponte dell’8 di dicembre e a 30 dal Natale, di queste prenotazioni ne mancano ancora 11 milioni. Soprattutto, stanno già arrivando parecchie disdette sulle prenotazioni già fatte: ad oggi, sono già 2,5 milioni. Il dato emerge dall’indagine sulla propensione degli Italiani a viaggiare, condotta tra il 15 e il 19 novembre da Confturismo-Confcommercio in collaborazione con Swg.

«Prevale l’incertezza, non la paura - dice il presidente di Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè - per questo servono indicazioni chiare e immediate delle autorità competenti sulle eventuali regole da adottare per affrontare in sicurezza le prossime festività. Soprattutto per il popolo dei vaccinati, il più propenso e pronto a partire». Quest’anno la stagione invernale doveva archiviare definitivamente la crisi del turismo, e invece l’aumento dei contagi Covid rende le aspettative ancora molto incerte. Secondo gli esperti di Swg, alle prenotazioni mancanti e alle disdette bisogna aggiungere altri 8,5 milioni di casi in cui gli intervistati dichiarano di avere cambiato meta di vacanza, scegliendone una più vicina, o hanno ridotto i giorni di vacanza, che già erano in media ampiamente al di sotto del corrispondente dato nel 2019.

Resiste uno zoccolo duro del 35,5% - più di 12 milioni - costituito da coloro che comunque non cambiano idea per nessuno dei periodi di vacanza programmati, e dichiarano che partiranno comunque. Si tratta però, nella metà dei casi, di vacanze presso familiari o amici, il cui impatto di spesa in servizi turistici veri e propri è comunque ridotto rispetto alla media.