Effetto Covid, investimenti da 2 miliardi sulle startup italiane di Life Science

Sono 603 le nuove startup dell’ecosistema italiano delle Life Science nate dal 2021 ad oggi, 48 delle quali nel primo trimestre dell’anno in corso, destinatarie di quasi 2 miliardi di investimenti diretti. Sono l’eredità positiva dell’era Covid, che ha impresso forte accelerazione allo sviluppo della sanità digitale, da due anni a questa parte, trainando il settore delle scienze della vita: quel ramo delle scienze naturali che si occupa degli organismi viventi e che oggi è al centro della continua innovazione tecnologica del comparto sanitario, in particolare a livello di produzione grazie alla presenza di imprese innovative.

L’area del Biotech è la più presidiata, con 227 iniziative; seguono le nuove startup dell’area Med Tech, che sono 168, quindi le 112 iniziative in Digital Health le 96 di servizi di Life Science. È il quadro presentato lunedì 5 giugno a Milano, incorniciato dalle parole-chiave «competenze» e «specializzazione degli investitori», nella giornata di confronto fra imprese, mondo scientifico, tecnologie, venture capitalist e istituzioni, sul tema L’Italia è (o non è) una Paese per l’innovazione nelle scienze della vita?, promossa al Museo della Scienza e della Tecnica in occasione del debutto della rivista Innlifes.

In particolare, per le startup delle LifeScience, tema centrale della nuova iniziativa editoriale, ci sono fondi per 1,4 miliardi di euro di venture capital italiani, a cui si aggiungono 520 milioni della missione 6 del Pnrr, dedicata alla ricerca biomedica. Con la possibilità di attrarre ulteriori risorse dalla missione 4 del Pnrr, dedicata al technology transfer, che ha un plafond di 2,4 miliardi. Sul tema, il Governo sta muovendo i suoi passi: «Stiamo lavorando alla specifica missione di modernizzare le strutture pubbliche sanitarie, far avanzare la medicina digitale e migliorare le terapie digitali», ha annunciato, in apertura dei lavori, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione, Alessio Butti. L’ecosistema delle Life Science è in forte sviluppo e si conferma come il più competitivo, produttivo e dinamico in questo momento della nostra storia economica».

Innlifes, edita da Indicon società benefit, nasce dedicata a questo comparto che in Italia conta più di 5.600 imprese, nei settori farmaceutico, medical device e biotecnologie, con valore della produzione (dati 2021) di circa 250 miliardi di euro (+6,9% rispetto al 2020). «È un settore che ha il bisogno e l’opportunità di accelerare: Innlifes nasce per agevolare questo processo di crescita», spiega Elena Paola Lanati, ceo di Indicon. «L’ecosistema che genera innovazione è spesso popolato da attori che neppure si conoscono fra loro. La rivista vuole dare il suo contributo a chiudere questi gap, innanzitutto in tema di conoscenza, creando connessioni, informando, aiutando singole persone (business angel), società o istituzioni a capire cosa vuol dire individuare eccellenze e investire in start up».

Il percorso offre prospettive, condizionate a una maggiore convergenza fra i diversi attori. La medicina, innanzitutto, deve affrontare il tema della digitalizzazione a partire dalla ricerca di base, tenendo conto di un fattore chiave: «Tutto oggi si muove in funzione della medicina preventiva e personalizzata, che cambia le logiche dell’innovazione in funzione della capacità di gestire le quantità di dati disponibili. Si tratta di fare non più un solo prodotto per tanti, ma tanti prodotti per ciascuno», ha sottolineato Gianmario Verona presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Human Technopole. Per riuscirci, le tecnologie informatiche, l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione, vanno innervate nel sistema Life Science «a partire dalla costruzione dei processi, da riprogettare in funzione dei nuovi strumenti, per poterne implementare al massimo le potenzialità», come ha evidenziato Paolo Locatelli, responsabile scientifico dell’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.