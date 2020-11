Effetto Covid: Italo ferma gran parte dei treni, lavoratori in Cig Dal 10 novembre la compagnia manterrà 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla Napoli-Milano-Torino di Marco Morino

Dal 10 novembre la compagnia manterrà 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla Napoli-Milano-Torino

Italo, la compagnia privata dell’Alta velocità ferroviaria, sospende gran parte delle corse e colloca il personale (circa 1.500 lavoratori) in cassa integrazione. L’onda lunga della pandemia sommerge nuovamente la compagnia, già duramente provata dal lockdown di marzo-aprile e dal limite di riempimento fissato al 50% della capienza, mettendone seriamente a rischio la continuità aziendale. A seguito dell'emanazione del nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani 5 novembre 2020, finalizzato alla riduzione dei contagi di covid-19, Italo informa che, a decorrere dal 10 novembre, sospenderà la maggior parte dei servizi giornalieri del suo network, a causa della riduzione della domanda di oltre il 90% sul trasporto lunga percorrenza in tutto il Paese e della introduzione delle limitazioni riguardanti la mobilità interregionale da e per territori strategici della propria offerta.

La situazione che si sta verificando per il trasporto Alta velocità è identica a quella realizzatasi durante il lockdown di primavera, quando si registrò un crollo della domanda del 99% con gravi ripercussioni sull’intero settore. Italo manterrà 2 soli servizi giornalieri sulla direttrice Roma-Venezia e 6 servizi giornalieri sulla direttrice Napoli-Milano-Torino e applicherà la cassa integrazione al proprio personale. Prima del lockdown, Italo garantiva 112 collegamenti al giorno. Durante il lockdown i collegamenti giornalieri erano scesi a 2 treni al giorno (Roma-Venezia). Nelle ultime settimane i collegamenti giornalieri risultavano essere 87. Da martedì 10 novembre caleranno a otto.

Per tutti i viaggiatori in possesso di biglietti da e per Regioni in zona rossa e arancione (quindi chiuse) Italo prevede il rimborso.