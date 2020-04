Effetto Covid sulla logistica: a rischio 9,6 miliardi di ricavi Secondo gli esperti la pandemia modificherà in modo duraturo l’organizzazione del lavoro all’interno dei magazzini. Uniontrasporti stima la perdita di fatturato di Marco Morino

La cargo city di Malpensa è il più importante scalo cargo del Paese

Tutto ha avuto inizio tra Codogno e Lodi, nel cuore della Regione logistica milanese (Rlm). Parliamo dell’epidemia di Covid-19, che ha cambiato le nostre vite e rivoluzionerà anche il mondo dei trasporti e della distribuzione delle merci. Lo afferma Fabrizio Dallari, docente di Logistica alla Liuc Università Cattaneo di Castellanza. La Rlm, termine coniato dalla stesso Dallari, è il territorio che comprende le province lombarde di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia, Como, Varese, Bergamo e si estende fino a includere anche una porzione di territorio piemontese con Novara (dove risiede il Cim, uno dei terminal intermodali importanti poiché ubicato lungo l’asse transeuropeo Genova-Rotterdam) e a Sud-Est con Piacenza, nuovo nodo logistico italiano. Nell’area sono insediate 1.500 imprese di servizi logistici e oltre 15mila società di autotrasporto, che realizzano un giro d’affari di oltre 20 miliardi di euro l’anno, pari al 24% circa del mercato italiano (il valore della produzione sviluppato dall’intero sistema logistico lomabrdo, Rlm inclusa, è pari a circa 26 miliardi). La Rlm ha una catchment area (bacino di riferimento) che coincide in larga misura con il Nord Italia. Ciò significa che il sistema logistico lombardo ha un ruolo direzionale su gran parte dei flussi logistici nazionali. Molte grandi aziende (Amazon, Ikea, Ovs, Unieuro, Galbani) hanno scelto la Regione logistica milanese quale location bricentrica per la distribuzione delle merci in tutta Italia. In questo territorio sorge anche la più importante stazione merci aeroportuale del Paese: la cargo city di Malpensa, che movimenta il 53% del traffico merci aereo italiano.

L’impatto sul lavoro

«La logistica - spiega Dallari - è un settore labour intensive per eccellenza. Lavoratori che per mestiere spostano cose, trasferiscono merce, viaggiano». Spesso si lavora in squadre, oppure si entra e si esce da fabbriche, impianti, negozi, abitazioni per ritirare o consegnare merci. «Nel settore logistico - continua Dallari - non è realistico pensare ad attività totalmente automatizzate. L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto molto forte sulle attività logistiche, in particolare all’interno dei magazzini, dove la paura del contagio ha causato fenomeni diffusi di assenteismo, con il rischio paralsi per l’intera catena distributiva».

La lezione del Covid-19

«Questo emergenza - continua Dallari - ci ha insegnato diverse cose per il futuro e molto probabilmente cambierà in modo duraturo l’organizzazione del lavoro nel settore logistico». Una volta superata l’emergenza, questa la previsione del docente della Liuc, le best practice introdotte in queste settimane per il ridurre il contagio da Covid-19 diventeranno la prassi quotidiana. Qualche esempio:

all’interno delle attività di magazzino è già in atto la separazione netta tra zone di contatto con l’esterno (ricevimento e spedizione) dalle altre parti (stock & picking) evitando lo scambio di personale. Assolutamente vietato l’ingresso nel magazzino di personale da altri reparti (produzione, uffici) o di esterni;

introduzione, come accade negli ospedali, di elementi di separazione in modo che vi sia almeno 1 metro di distanza fisica non valicabile tra chi consegna e chi riceve i documenti. Inoltre l’ingresso in magazzino degli autisti deve avvenire uno alla volta;