Effetto Covid sul vino: in fumo 2 miliardi. Persa in 3 mesi la crescita di 5 anni

L'effetto Covid-19 sul settore italiano del vino potrebbe pesare fino a circa 2 miliardi di euro in meno sul fatturato 2020, frutto di minori vendite nazionali e estere, con una riduzione stimabile del settore tra il 20% e il 25% rispetto al 2019. E' quanto indica l'Area studi di Mediobanca nell'indagine sul settore vinicolo nazionale e internazionale che riguarda le 215 principali società di capitali italiane, con fatturato 2018 superiore ai 20 milioni di euro , e 14 imprese internazionali quotate, con fatturato superiore a 150 milioni di euro. Per quanto riguarda le previsioni per il 2020, in generale, se si assume che le esportazioni italiane di vino si ridurranno in linea con la caduta del commercio mondiale ipotizzata dalla Wto (-15% nel migliore scenario e -30% nel peggiore), si s tima una contrazione dell'export per i maggiori produttori italiani compresa tra 0,7 e 1,4 miliardi di euro. Considerando che l'export delle aziende italiane del vino prese in esame dalla ricerca è calcolato in 6,4 miliardi di euro nel 2019.

Quanto al mercato domestico, visto che circa il 65% delle vendite nazionali è veicolato da canali diversi dalla Gdo, si stima fino alla metà di maggio una perdita di oltre 0,5 miliardi di euro. Ipotizzando per i mesi a seguire una riapertura dei canali extra-Gdo a ritmi inferiori del 30% rispetto ai livelli dell'anno precedente, si registrerebbe un'ulteriore contrazione del fatturato pari a 0,5 miliardi di euro.



A contribuire a questo scenario l’ azzeramento dell'enoturismo, la chiusura del canale Horeca nazionale e internazionale, la chiusura della vendita diretta fisica, i maggiori costi per precauzioni sanitarie e difficoltà logistiche per la vendemmia, la difficoltà nel reperimento dei lavoratori stagionali e problema di liquidità e problema della giacenza dell'invenduto.

Le aspettative delle aziende: crescita solo per il 5%

Secondo le imprese interpellate da Mediobanca il 63,5% delle aziende prevede di subire un calo delle vendite con una flessione addirittura superiore al 10% per il 41,2% del campione. Delle imprese che si aspettano una crescita del fatturato anche nel 2020 (il 36,5%), sono solo il 4,7% quelle che invece prevedono di avere una crescita superiore al 10%. Un quadro peggiore a quello del 2009, quando il 60,6% delle imprese vinicole subì un calo di vendite con una flessione del fatturato del 3,7% e con cadute oltre il 10% che riguardarono il 24,2% delle imprese. Il 53,4% delle cooperative, maggiormente legate al mass market e alla distribuzione attraverso la Gdo rispetto all'Horeca, ha formulato per il 2020 previsioni meno pessimistiche sul fatturato di quelle delle S.p.A. e s.r.l., il 68% delle quali si aspetta un calo nell'anno in corso (la quota di cooperative che attende cali di vendite oltre il 10% si ferma al 26,7% contro il 50% delle altre).

Le tipologie che soffriranno di meno

I produttori di vini spumanti esprimono attese meno negative rispetto a

quelli di vini non spumanti. Tra i primi, il 55,5% prevede perdite di fatturato con una contrazione dell'export del 41,2%; quota che sale oltre il 65%, sia per perdite di fatturato che export, per i secondi. Su queste stime incide la maggiore stagionalità dei vini spumanti le cui vendite crescono in misura significativa soprattutto in corrispondenza delle festività di fine anno, periodo entro il quale si auspica il pieno superamento della crisi sanitaria