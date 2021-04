Effetto Dior sulle artiste

Claire Fontaine, I Say I, 2020. Installation at DIOR Autumn-Winter 2020-2021 show, Jardin des Tuileries, Paris. Photo by Adrien Dirand

T293/Claire Fontaine: per un pubblico non specializzato

Il collettivo Claire Fontaine ha collaborato con Dior nel febbraio 2020, portando in passerella slogan femministi ispirati a Carla Lonzi formalizzati in luci al neon e LED e carta di giornale che rimanda a una installazione precedente, «Newsfloor». Marco Altavilla, direttore della galleria T293, sottolinea che l'interesse del mercato rivolto alle opere di Claire Fontaine è sempre stato alto: “L'importanza della ricerca e delle proposte artistiche di Claire Fontaine sono da molto tempo riconosciute e consolidate nello scenario contemporaneo”.

Claire Fontaine, I Say I, 2020. Installation at DIOR Autumn-Winter 2020-2021 show, Jardin des Tuileries, Paris. Photo by Adrien Diran.

Le opere del collettivo partono da 10.000 euro e si trovano in ben 30 collezioni pubbliche nel mondo, tra cui il Centre Pompidou, il Museion, il MASS MoCA, il Guggenheim Museum, il Whitney Museum e la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. “La collaborazione con Dior – continua Altavilla – gli ha naturalmente attribuito una visibilità più diffusa e, conseguentemente, l'importante messaggio intrinseco alle loro opere è arrivato anche a un pubblico non specializzato”.

Marinella Senatore, Speak Easy Collage, 2017. Collage and mixed media on acid-free vegetable cardboard, 50 x 70 cm. Courtesy by Mazzoleni

Galleria Mazzoleni/Marinella Senatore: prezzi accessibili

Marinella Senatore, il cui lavoro si avvale di pratiche partecipative, collaborative e laboratoriali, per Dior ha realizzato la scenografia della sfilata in piazza Duomo a Lecce nel luglio scorso, un'installazione LED che richiama le variopinte suggestioni luminose delle feste patronali e degli ornamenti delle architetture. “La collaborazione con Dior ha senz'altro ricoperto una tappa importante all'interno della carriera artistica di Marinella Senatore – sostengono Davide e Luigi Mazzoleni, direttori della Galleria Mazzoleni, che rappresenta l'artista a partire da quest'anno –, tuttavia è arrivata proprio in virtù della sua fama già consolidata a livello mondiale. Maria Grazia Chiuri, infatti, conobbe l'artista a New York, quando le sue opere (le prime di un'artista italiana) erano esposte alla High Line e in occasione della performance della School of Narrative Dance a Cold Spring, commissionata da Magazzino Italian Art.

Marinella Senatore, We Rise by Lifting Others, 2020. LED bulbs and mixed media on wooden structure, 1500 x 1400 x 900 cm. Courtesy by Mazzoleni.

In seguito a questi incontri internazionali, Dior scelse di collaborare con Senatore per la sfilata-evento Dior Cruise 2021. Le sue quotazioni non sono cambiate in modo significativo prima e dopo quell'evento e risultano ancora accessibili: da 5.000 a 12.000 euro per le opere su carta, da 15.000 a 35.000 euro per le fotografie e i dipinti, da 15.000 per le installazioni luminose di piccolo-media dimensione, fino ad un massimo di 200.000 euro per quelle pubbliche site-specific. Questo rappresenta dunque il momento propizio per approcciarsi ad un'artista poliedrica di fama internazionale e investire nelle sue opere”.

Silvia Giambrone, Il danno, 2018. Scultura in resina e body contenitivo in tessuto sintetico,

Galleria Marcolini/Silvia Giambrone: l’incremento

L'ultima artista in ordine di tempo coinvolta da Maria Grazia Chiuri è Silvia Giambrone (Galleria Morcolini, Studio Stefania Miscetti, Richard Saltoun), che ha disegnato il set per la sfilata Dior nel Castello di Versailles lo scorso marzo con suoi grandi pezzi della serie «Mirrors» realizzati ad hoc. “Negli ultimi tempi abbiamo registrato un forte incremento di collezionisti, tutti italiani – dice Federica Farneti della Galleria Marcolini –. Non so che ricaduta possa avere su quello che è il profilo artistico di Silvia. Il sistema dell'arte è presidiato da professionisti che non vedono di buon occhio queste contaminazioni e spesso si avverte una reazione di sospetto verso questo tipo di operazioni. Il mondo, però, va tutto nella direzione dell'ibridazione. Oltre a Dior, basti pensare a Gucci e Vuitton”. Sculture, installazioni e ricami dell'artista vanno da 3.000 a 40.000 euro; collage e incisioni da 2.000 e 10.000 euro; video da 5.000 a 15.000 euro; performance da 5.000 a 20.000 euro. Tra le sculture rientrano anche i «Mirrors», le opere che Giambrone ha realizzato per l'evento di Dior e «Il Danno», ora nella collettiva “Io Dico Io / I Say I”.