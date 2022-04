Effetto domino della guerra Dall’acciaio alla ceramica oltre 50mila posti a rischio

«Si tratta però di mercati già presidiati in cui ci si deve inserire da ultimi arrivati, con tutte le difficoltà del caso - aggiunge il presidente -. C’è poi un costo dell’energia ben più che quadruplicato rispetto alla media del periodo 2010-2020. Nel caso dell’elettricità il costo medio al MWh per 10 anni era più o meno stabile intorno ai 50 euro. A marzo 2022 ha superato i 300 euro. Noi comunque continueremo ad assumere: i nostri operatori necessitano di periodi di formazione lunghi (anche due o tre anni in alcuni casi) e non possiamo interrompere un programma pluriennale per una contingenza, per quanto possa essere complessa. Ma se il contesto geopolitico dovesse rimanere il medesimo e non verranno adottate azioni strategiche in Italia e in Europa, per esempio limitando l’export europeo e nazionale di rottame di ferro o intervenendo sul costo dell’energia, il rischio di una riduzione dei livelli produttivi nel 2022 potrebbe diventare concerto con tutte le conseguenze economiche e occupazionali che questo può comportare».