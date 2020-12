Effetto Dpcm su benzina e gasolio, consumi petroliferi di novembre a -16% Previsioni del -17% per l’intero 2020. La domanda di carburanti è stata ridotta fortemente dei limiti sanitari nelle regioni rosse e arancione di J.G.

Previsioni del -17% per l'intero 2020. La domanda di carburanti è stata ridotta fortemente dei limiti sanitari nelle regioni rosse e arancione

L’effetto Dpcm sui consumi: in novembre nuova frenata per la domanda petrolifera italiani, che segna -16% rispetto al novembre 2019 e riflette con precisione gli effetti delle disposizioni del Dpcm sanitario del 3 novembre, quello con le regioni a colori che era stato emanato per fronteggiare la seconda ondata dell’epidemia e che ha limitato gli spostamenti.

Benzina e gasolio insieme mostrano un calo del 17,7%, soprattutto per l'entrata in zona rosse e arancione di diverse Regioni a forte mobilità che, sommate insieme, lo scorso anno avevano rappresentato il 75% dei carburanti venduti in Italia.

Per il mese di dicembre le compagnie petrolifere di raffinazione e distribuzione aderenti all’Unem stimano un calo dei volumi complessivi, rispetto al 2019, sullo stesso ordine di grandezza di quello di novembre, confermando la flessione attesa su base annua superiore ai 10 milioni di tonnellate (-17%).



Ancora un segno molto negativo in novembre per il carburante per aerei (-65%) che non mostra alcune segnale di recupero. Le riasfaltature segnano una crescita dei bitumi (+59,8%), mentre i lubrificanti confermano la tenuta dei mesi precedenti.

I tre colori del contagio

In dettaglio, i consumi petroliferi di novembre, ammontati a circa 4 milioni di tonnellate, con un decremento del 16% (766mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2019, riflettono integralmente gli effetti delle disposizioni del Dpcm del 3 novembre, che dal 6 novembre al 3 dicembre ha diviso l’Italia nei tre colori del contagio e ha introdotto ulteriori misure, particolarmente severe per le zone ad alta e massima gravità, che hanno limitato fortemente le possibilità di spostamento, intervenendo anche sulle chiusure di esercizi commerciali.

I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio), con un giorno lavorativo in più, sono risultati pari a 2 milioni di tonnellate, di cui 0,4 milioni di benzina e 1,6 milioni di gasolio, con un decremento del 17,7% (430mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2019.