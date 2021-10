Effetto green pass: in Trentino-Alto Adige e Piemonte il tasso più alto di neo-vaccinati

Una circostanza quasi inedita nel corso della campagna vaccinale partita a dicembre 2020. Risultato: il 5,5% è ora in attesa del richiamo, Resta però un quinto della popolazione sopra i 12 anni (19,9%) ancora a quota zero dosi.

Il recupero del Piemonte

La Regione non ha ancora raggiunto l’80% di popolazione completamente vaccinati (ora è al 79%). Alta è anche la percentuale di chi non si è mai vaccinato (15,3%, un punto in più della media nazionale). In compenso il Piemonte è secondo per incidenza di persone in attesa del richiamo (5,7%): segno che in molti hanno aderito solo negli ultimi giorni, in vista dell’introduizione del certificato verde come condizione per entrare nei luoghi di lavoro.