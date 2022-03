Effetto guerra: nel breve spinta su gas e greggio ma il futuro è delle rinnovabili

Russia e sanzioni

Attenzione però a come avvengono questi declassamenti di Mosca. «Qualsiasi decisione di esclusione nel contesto della crisi Russia-Ucraina deve essere vista in relazione alle sanzioni applicate – sottolineano gli strategist di State Street GA –. Fare diversamente non sarebbe etico, in quanto non possiamo discriminare nessuna regione. Allo stesso tempo però, si può escludere sulla base di parametri Esg (ad esempio l’esclusione in base a potenziali violazioni di norme sociali o l’esclusione di certi settori). Questo tipo di esclusione non è su base geografica e non è quindi discriminatoria».

Chi è esposto su Mosca potrebbe così vedere delle forti penalizzazioni. «Le attuali sanzioni e il fatto che, la Russia dovrebbe essere esclusa da molti benchmark, renderanno la regione de facto non investibile – viene aggiunto nel report della casa d’investimenti americana – il che avrà conseguenze disastrose per le aziende russe se viste dalla prospettiva degli investitori internazionali. Bisognerà poi vedere se l’esposizione alla Russia potrebbe diventare un fattore nel futuro calcolo dei punteggi Esg, ma è troppo presto per saperlo».

Il fattore Environment

C’è poi la questione ambiente. È il fattore Environment, la E di Esg, a preoccupare tutti. Il ritorno al carbone, anche se per un breve periodo, sembra un ritorno al passato e sta creando forte allarme.

Sull’eccezionalità della situazione scommettono gli strategist americani: «Il processo di decarbonizzazione potrebbe però essere, in ultima istanza, stimolato proprio dalla necessità d’indipendenza energetica dai combustibili: il 90% delle emissioni globali sono oggetto di impegni di neutralità carbonica. La necessità geopolitica di diversificazione energetica potrebbe rappresentare un booster per le rinnovabili». È la speranza soprattutto dei ragazzi della Generazione Greta.