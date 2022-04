Effetto guerra e rincari, l’industria alimentare ritorna all’olio di palma

Ascolta la versione audio dell'articolo

La guerra in Ucraina e la carenza di materie prime stanno riportando in auge l’olio di palma tra le aziende dell’industria alimentare italiana. Tanto che entro l’inizio dell’anno prossimo, secondo le previsioni dell’Unione italiana olio di palma sostenibile, il suo impiego crescerà del 20 per cento. Una bella rivoluzione, da quando sette anni fa cominciarono le campagne contro il suo utilizzo, da alcuni considerato il principale responsabile della deforestazione del Borneo e di altre aree vergini del pianeta. Da allora, il consumo di olio di palma in Italia era calato del 33% - 200mila tonnellate in meno all’anno - sostituito dall’utilizzo di olii di semi come quello di colza, di soia e di girasole.

Ora però è arrivata la guerra, a scompaginare di nuovo le carte. Con il 60% della produzione e il 75% dell’export, Kiev è infatti il principale coltivatore di girasoli al mondo. L’industria italiana di spremitura, invece, produce solo 250mila tonnellate di olio grezzo. Così, il nostro Paese dipende dall’Ucraina per oltre il 60% delle importazioni: ferme quelle per colpa del conflitto, le imprese alimentari devono necessariamente correre ai ripari.

Reperibilità e adattabilità

Tra tutti i sostituti possibili, l’olio di palma offre alcuni vantaggi: «Intanto ha un gusto neutro, che ben si adatta alle produzioni dolci - spiega Mauro Fontana, presidente dell’Unione italiana olio di palma sostenibile - poi, rispetto a quello di colza, è più facile da reperire: i francesi sono grandi produttori di colza ma se la tengono quasi tutta per sè mentre il Canada, che è il più grande esportatore mondiale, ha avuto una stagione pessima e ne ha prodotto molto meno. Quanto all’olio di soia, invece, la maggior parte arriva da Sudamerica ed è Ogm».

Di fronte a questo cambio così repentino dello scenario degli approvvigionamenti mondiali di grassi vegetali, le prime imprese italiano hanno già cominciato a fare i primi ordini di olio di palma: «Come Unione italiana dell’olio di palma sostenibile - racconta Fontana - abbiamo appena partecipato a Marca, la fiera del private label, dove abbiamo ricevuto parecchie richieste di informazioni. Abbiamo anche segnali di passaggi già avvenuti: il mondo della frittura è stato il primo a guardare all’olio di palma, sia tra i produttori industriali di fritti sia tra le catene di fast food. Io mi aspetto che, nei prossimi mesi, vada a scemare l’appeal dello slogan “senza olio di palma” e che molte aziende, sia piccole che grandi, ritornino parzialmente sui loro passi, affiancando alle linee di prodotti “senza” altre che nuovamente utilizzano questo tipo di olio».

Prezzi competitivi

Difficile, del resto, capire quanto durerà davvero questa emergenza: «L’Ucraina alla fine sembra che qualcosa riuscirà a seminare anche quest’anno, soprattutto nelle aree nord-occidentali - dice Fontana - ma non è detto che sarà tutto girasole, quello che pianteranno. E questo significa che la carenza di olio si farà sentire anche l’anno prossimo. In compenso, la produzione argentina sembra destinata ad aumentare, ma gli effetti non si vedranno prima di febbraio».