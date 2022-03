Effetto guerra sul lusso: a rischio il 2-3% del mercato mondiale

I punti chiave Secondo Bain la guerra mette a rischio il 2-3% del mercato del lusso (6-8 miliardi per i beni personali).

Comprare in Russia (anche online) sta diventando sempre più difficile

La guerra avrà effetti sulla spesa dei turisti russi (che non viaggeranno) ma anche sulla fiducia dei consumatori

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin mette a rischio il 2-3% del fatturato globale del lusso. Tanto pesano i consumatori russi sul mercato mondiale dei luxury goods secondo le stime di Bain. «Sulla base degli elementi ad oggi disponibili, pur considerando che gli eventi evolvono rapidamente e che la situazione rimane significativamente incerta, – spiega Claudia D’Arpizio, senior partner and global head of Fashion & Luxury Bain & Company - stimiamo innanzitutto un impatto più probabile, immediato e rilevante sulla spesa personale russa di lusso a livello locale, spinta dalla svalutazione del rublo e dalle restrizioni in atto». Numeri alla mano, sono a rischio tra i 6 e gli 8 dei 283 miliardi di euro di valore del mercato dei beni di lusso personali nel 2021.

Da Ynap al fast fashion: business in Russia in stand by

Comprare prodotti di moda in Russia, oltretutto, sta diventando sempre più difficile. Sia offline sia online. Piattaforme come Yoox e Net-à-porter, per esempio, hanno smesso di consegnare prodotti nel Paese: «A causa della situazione attuale, non siamo in grado di completare nuovi ordini. Tutta l’evasione degli ordini è stata sospesa fino a nuovo avviso», si legge in una nota. Anche Farfetch ha segnalato possibili problemi con le spedizioni e i resi.

Andando oltre il lusso, sono state fatte scelte ben più drastiche: brand globali come Nike e insegne del fast fashion come H&M, Mango, ma anche Asos e Bohoo, nei giorni scorsi, hanno deciso di sospendere le attività nel Paese chiudendo negozi e siti e mettendo in stand by le consegne.

Le aziende stanno fermando il business per ragioni diverse: H&M, che ha nella Russia il 6° mercato per importanza, ha annunciato la sospensione dopo una serie di polemiche nate in seno all’opinione pubblica svedese (che hanno spinto a fare lo stesso anche Ikea): così il colosso del fast fashion ha espresso la propria preoccupazione «per i tragici sviluppi in Ucraina» e ha espresso «vicinanza a tutte le persone che stanno soffrendo» e ha tirato giù le saracinesche. Non è la prima volta, oltretutto, che il gruppo si espone contro le scelte politiche fatte o sostenute indirettamente da una grande potenza: nel 2021 i prodotti H&M sono stati messo al bando su alcuni siti e in alcuni retailer cinesi perché il colosso del fast fashion si è rifiutato di produrre nello Xinjiang (regione in cui la minoranza uigura viene perseguitata). Nel caso dell’invasione russa in Ucraina appelli a boicottare il mercato russo sono arrivati da magazine (Vogue Ucraina) e player del settore. Il department store Tsum Kyiv, per esempio, ha inviato una nota ai brand di moda dicendo che «nessun brand dovrebbe essere venduto in Russia.

Le ragioni per cui i marchi hanno deciso di mettere in stand by il business in Russia, però, non sono solo ideologiche: consegnare merce in questo momento è difficile e l’esclusione delle banche russe dal sistema Swift rende altrettanto complesso finalizzare i pagamenti.