Effetto inflazione: ad agosto calano le vendite di beni e alimenti al dettaglio

Ad agosto si stima un calo rispetto al mese precedente per le vendite al dettaglio (-0,4% in valore e -1,1% in volume). È quanto riferisce l’Istat. Sono in diminuzione sia le vendite dei beni non alimentari (-0,3% e -0,9%), sia quelle dei beni alimentari (-0,5% e -1,4%).

Nel confronto annuo, aumentano del 4,3% in valore e diminuiscono del 2,1% in volume. Le vendite dei beni non alimentari crescono in valore (+2,2%) mentre diminuiscono in volume (-1,0%). Anche per le vendite dei beni alimentari si registra un aumento in valore e una diminuzione in volume (rispettivamente +6,8% e -3,5%).

La crescita dell’inflazione inizia quindi ad avere effetti visibili sui comportamenti delle famiglie.

Assoutenti fa notare come le bollette alle stelle stiano portando gli italiani a tagliare spese primarie come appunto i generi alimentari, mettendo dunque sempre meno cibo in tavola. Il Codacons si appella al nuovo governo affinché tagli l’Iva sui beni alimentari e su tutti i generi di prima necessità. L’Unione Nazionale Consumatori, infine, sottolinea come neanche la stagione estiva, con i lavoratori in ferie e tanti turisti sul territorio, siano servite a dare una spinta a dati “pessimi”.

Le rilevazioni Istat sono ritenute preoccupanti anche dalle imprese. Federdistribuzione sottolinea che - a causa dell’incertezza sulla situazione economica generale - un’ulteriore ombra si getta sulla tenuta dei consumi nell'ultimo trimestre del 2022. E per Confesercenti c’è bisogno di un taglio immediato alle tariffe energetiche «se si vuole evitare una caduta libera dei consumi in autunno». Processi che rischiano di rendere sempre più accidentato il percorso del nuovo governo sin dai primi giorni del suo ingresso in azione.