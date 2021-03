Effetto lockdown, oltre a stress, ansia e depressione peggiora anche la qualità del sonno ll 19 marzo 2021 si celebra la Giornata mondiale del Sonno. Ecco le spa che offrono trattamenti e servizi ad hoc per combattere l'insonnia dal menù dei cusicini ai trattamenti di Marika Gervasio

ll 19 marzo 2021 si celebra la Giornata mondiale del Sonno. Ecco le spa che offrono trattamenti e servizi ad hoc per combattere l'insonnia dal menù dei cusicini ai trattamenti

3' di lettura

Uno studio italiano coordinato dall'Università di Parma e pubblicato sulla rivista Frontiers of Psychology ha indagato 6.000 casi di persone di età compresa tra 18 e 82 anni, ed è risultato che il 55,3% ha lamentato una ridotta qualità del sonno - durante il periodo del lockdown dovuto al Covid19, tra marzo e maggio 2020 - a cui si sono aggiunti elevati livelli di stress, ansia, depressione e un conseguente peggioramento della qualità della vita. L'insonnia poi è un disturbo che, una volta manifestato, tende a diventare permanenente. Un argomento che sarà protagonista il 19 marzo, giorno in cui si celebra la Giornata del Sonno.

Gli hotel specializzati in benessere hanno adottato accorgimenti per aiutare a riposare meglio: dai trattamenti di benessere al menu dei materassi. Come il legno di cimolo. Sono conosciute da secoli le proprietà calmanti del legno di cirmolo, alleato per eccellenza del buon riposo, capace di favorire il rilassamento e diminuire i battiti cardiaci. Concilia bene il sonno dunque un'immersione nella Biosauna al cirmolo (60° con un'umidità del 40%) del Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella (Trento, specializzato in trattamenti wellness naturali e personalizzati. La biosauna è una delle perle dell'area saune del centro benessere, che ospita anche una sauna finlandese panoramica, sauna infrarossi, bagno turco, frigidarium con peeling di ghiaccio tritato e bucket shower, per rigenerarsi prima di una sana dormita. La proposta Alpine Relax dona poi un profondo relax e comprende peeling ai fiori di fieno e albicocca effettuato in culla, massaggio aromatico e massaggio viso ai profumi alpini.

Loading...

Ancora, il burro di karitè che si scioglie sulla pelle, è l'ingrediente di un avvolgente massaggio, che grazie alle manovre distensive alla testa, al collo e alla zona cervicale, propaga la sensazione di rilassamento per tutto il corpo. È il Cocoon Californian Massage il trattamento proposto nella CXI SPA di Lido Palace di Riva del Garda per conciliare il sonno ristoratore. Il massaggio è ideale prima di dormire, abbinato ad una tisana calda di erbe come camomilla, melissa e tiglio.

Dormendo nei masi ad alta quota i contadini scoprirono gli effetti calmanti e benefici del fieno, capace di lenire i dolori e alleato del riposo. Il tradizionale bagno di fieno della Valle Aurina (Bolzano) è uno dei rimedi per dormire bene del Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal, che con la sua grande vasca idromassaggio all'aperto è paladino del relax a contatto con la natura. Rilassanti anche il bagno di miele e pino cembro, con essenze bioattive naturali e il bagno alla lavanda per raggiungere un profondo relax e sognare senza disturbi.

Tra le Tre Cime di Lavaredo è la cristalloterapia la soluzione per migliorare il sonno. Nel centro benessere del Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (Bolzano) sono infatti le pietre di montagna a rendere i trattamenti ideali per dormire rigenerandosi. Si tratta dei massaggi Hot Chrystal sul letto Hamam: da provare il Relax hot chrystal con quarzo alla rosa che ha un effetto rilassante e anti-ansia e il massaggio Detox hot chrystal con aventurina, che grazie alla pietra avventurina scioglie le tensioni, distende la mente e dona un profondo stato di quiete.