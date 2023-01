Effetto long Covid sul trasporto pubblico locale: nel 2022 passeggeri giù del 21%

L’impennata dei costi

Agli effetti del Covid si è aggiunta la crescita esponenziale dei prezzi delle materie prime, ed in particolar modo dei carburanti e dell’energia elettrica. Per il 2022 si sono stimati maggiori costi per carburanti (gasolio e metano) pari a oltre 320 milioni di euro e per l’energia elettrica, nel solo secondo quadrimestre 2022, per oltre 160 milioni di euro.

Per il ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto dei carburanti e dell'energia elettrica, il governo è intervenuto istituendo un fondo ad hoc per il II e il III quadrimestre 2022, rispetto al 2021, che presenta una dotazione complessiva pari a 460 milioni. Ad oggi non è previsto un rifinanziamento del fondo per garantire il ristoro dei maggiori costi energetici attesi per il 2023.

Per tutte queste ragioni, Asstra chiede al governo la copertura integrale dei mancati ricavi Covid-19 per il 2021 e il 2022 e interventi strutturali e automatici per coprire i maggiori costi energetici. Asstra chiede anche criteri di aggiornamento automatici delle tariffe nei contratti di servizio e maggiore flessibilità tariffaria a favore delle imprese.