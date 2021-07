Effetto Musk e Amazon sul Bitcoin che supera quota 39mila dollari

1' di lettura

Scatto rialzista del Bitcoin che, nella giornata di domenica, ha testato il massimo dallo scorso 16 giugno, volando fino a 39.544,29 dollari. Al momento la criptovaluta numero uno al mondo balza di oltre +11% a 38.419 dollari, l’Ethereum sale di oltre +8% a 2.335 circa, il Dogecoin a sua volta di quasi +15% a 0,225.

Gli acquisti che si sono riversati sul mercato delle criptovalute hanno contribuito ad aumentare la capitalizzazione totale del cripto universo di più di 114 miliardi, nell’arco di appena 24 ore, stando ai dati di Coinmarketcap.com. Gli analisti spiegano gli acquisti con le dichiarazioni bullish verso il Bitcoin che sono state proferite dal numero uno di Tesla Elon Musk, dal ceo di Twitter Jack Dorsey e da Cathie Wood di Ark Invest, in occasione della conferenza sul Bitcoin “The B-Word”. In particolare Musk ha dichiarato che Tesla potrebbe tornare ad accettare Bitcoin come mezzo di pagamento per l’acquisto dei suoi veicoli.

A spingere anche Amazon che potrebbe entrare nel mondo cripto dopo il recente annuncio di lavoro che ha confermato la caccia del colosso dell’e-commerce a un esperto di Blockchain e di valute digitali, che possa lavorare nella sua divisione di pagamenti.

Dall’annuncio, emerge che Amazon è alla ricerca di “un leader di prodotto dotato di esperienza che sviluppi la strategia di Blockchain e di valute digitali di Amazon e una roadmap per i prodotti”.