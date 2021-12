Effetto Omicron sui listini: ecco i livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Settimana prevalentemente con il segno meno per i principali listini internazionali. Solo Seul, Tokyo e Zurigo hanno chiuso in positivo. Cali frazionali per l’Europa mentre il Nasdaq scivola del 3% e Hong Kong del 3,3 per cento. L'oro fa meglio di tutti e guadagna poco piuù dell'1 per cento. Il tema della variante Omicron sembra essere tornato prepotentemente alla ribalta ora che sono stati archiviati i meeting delle banche centrali con un orientamento più restrittivo. A livello macro riflettori ...