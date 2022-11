Effetto pandemia e ricerca scientifica: più interesse ma aumenta la disinformazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quasi due terzi dei ricercatori scientifici (63%) ritiene che la pandemia abbia aumentato l'attenzione pubblica sulla ricerca, ma solo il 38% pensa che una migliore comprensione della ricerca sia dovuta dalla pandemia. È questo quello che emerge dal rapporto condotto da Economist Impact e supportato da Elsevier, leader mondiale nell'editoria scientifica e nell'analisi delle informazioni, su oltre 3.000 scienziati, studiosi e ricercatori. Lo scopo dell'analisi è comprendere come la pandemia abbia influenzato la pratica di intraprendere e comunicare la ricerca, a fronte di un maggiore controllo pubblico. Lo studio, inoltre, include le raccomandazioni di un gruppo di esperti mondiali composto da ricercatori, leader accademici, organizzazioni scientifiche e responsabili politici.

La pandemia ha aumentato le disuguaglianze nella ricerca

Secondo l'indagine, per il 74% dei ricercatori intervistati, la pubblicazione su una rivista autorevole (peer-reviewed) rappresenta il più importante indicatore di affidabilità. Inoltre, più della metà dei ricercatori (52%) ritiene che la pandemia abbia aumentato l'importanza di pubblicare le ricerche in anticipo, e molti - in particolare le ricercatrici donne, i ricercatori a inizio carriera e quelli dei Paesi del Sud globale - ritengono che la pandemia abbia ampliato le disuguaglianze nei finanziamenti nel campo della ricerca e nell'accesso ad essi.

Semplificazione e politicizzazione

Più della metà degli intervistati ha espresso preoccupazione per le sfide legate all'eccessiva semplificazione (52%) e alla politicizzazione della ricerca (56%) e questo a causa dell'aumento dell'attenzione pubblica e dei social media sulla ricerca e sul processo di ricerca. Di conseguenza, molti affermano di non avere fiducia nella propria capacità di comunicare i risultati al pubblico in questo nuovo ambiente. In aggiunta, meno di un ricercatore su cinque (18%) che ha partecipato allo studio si sente molto sicuro nel comunicare i propri risultati sui social media. Ciò avviene in un contesto in cui quasi un terzo (32%) degli intervistati ha subito o conosce un collega che ha subito abusi dopo aver pubblicato una ricerca online.

Contrasto alla disinformazione come missione sociale

La metà dei ricercatori intervistati (51%) afferma di sentire la responsabilità di impegnarsi nel dibattito online e oltre due terzi (69%) ritiene che la pandemia abbia aumentato l'importanza di separare la ricerca di qualità dalla disinformazione. In effetti, negli ultimi anni la disinformazione è diventata una preoccupazione tale a livello globale che oggi quasi un quarto degli accademici (23%) considera il contrasto pubblico di tale fenomeno come uno dei propri doveri sociali, prima della pandemia era di questa opinione il 16% dei ricercatori.

Le raccomandazioni

Oltre a sostenere l'indagine storica di Economist Impact, Elsevier ha collaborato con le principali organizzazioni scientifiche e di ricerca con l'obiettivo di riunire esperti di fama mondiale, leader accademici e ricercatori all'inizio della carriera per esplorare l'impatto della pandemia sui ricercatori e identificare potenziali aree di azione per aiutare la comunità dei ricercatori e migliorare la fiducia nella ricerca. Economist Impact ha combinato i risultati dell'indagine globale con le intuizioni emerse dall'ampio dialogo con le parti interessate per sviluppare le raccomandazioni, che sono esposte nel rapporto “Confidence in research: researchers in the spotlight”. Tra queste raccomandazioni è utile segnalarne alcune. Fornire una formazione in materia di comunicazione per dare ai ricercatori gli strumenti e le indicazioni per comunicare in modo etico, efficace e sicuro, e incentivare le competenze comunicative come parte dello sviluppo della carriera; fornire sostegno ai ricercatori in caso di abusi online, redigendo codici di condotta chiari e indicazioni su come gestire le interazioni online; incorporare le giuste strutture di incentivi e ricompense per garantire che il contributo dei ricercatori alla promozione della fiducia nella scienza riceva un riconoscimento adeguato, in particolare il loro ruolo nell'insegnamento, l'impegno pubblico e la partecipazione al processo di revisione tra pari; promuovere la collaborazione e l'impatto fornendo incentivi finanziari ai ricercatori affinché collaborino in team più ampi e favoriscano prove e studi di qualità piuttosto che di quantità; dare priorità all'equità e alla diversità, indirizzando i finanziamenti per la ricerca verso i Paesi e le comunità di ricerca che ne hanno più bisogno; adottare sintesi più comprensibili e formati di facile utilizzo per facilitare la comprensione e l'identificazione della ricerca di qualità da parte dei responsabili politici, dei giornalisti o del pubblico in generale; dare priorità alla coerenza della spesa per la R&S, per garantire che i ricercatori possano pianificare adeguatamente le loro esigenze in termini di ricerca, personale e infrastrutture. Laura Hassink, direttore generale delle riviste scientifiche, tecniche e mediche di Elsevier, ha dichiarato: «La pandemia ha dimostrato quanto sia importante la ricerca di qualità per affrontare le sfide globali e accelerare il progresso della società. La scienza sta progredendo a un ritmo straordinario, ma questo ha comportato nuove pressioni per i ricercatori, come affrontare la disinformazione dannosa, gestire il controllo pubblico e comunicare il proprio lavoro con sicurezza. Il rapporto dell'Economist Impact può essere un utile stimolo per tutti gli attori della ricerca che si riuniscono per trasformare le raccomandazioni in azioni. Noi di Elsevier siamo impegnati a sostenere la comunità della ricerca nell'affrontare queste sfide e ringraziamo i nostri partner esperti e le migliaia di leader accademici, scienziati e ricercatori che hanno prestato le loro preziose prospettive a questa importante collaborazione».

Tracey Brown, direttore di Sense about Science e presidente di un gruppo di esperti globali che ha discusso i risultati, ha dichiarato: «Le persone che utilizzano le evidenze della ricerca devono sapere quale peso possono attribuire ad esse, e la pandemia ha fatto esplodere il numero di persone che utilizzano le evidenze della ricerca. I ricercatori hanno dovuto coinvolgere i decision makers, il pubblico e i giornalisti in tutte quelle domande su quanto sia affidabile uno studio e quanto siano convincenti i suoi risultati. E lo hanno fatto - e lo hanno fatto incredibilmente bene in tutto il mondo, con innovazione e determinazione, ma a un certo prezzo. Questa ricerca è un passo avanti per capire come portare avanti i benefici e affrontare le sfide che rendono inutilmente difficile parlare di ciò che sappiamo e come».

Jonathan Birdwell, responsabile regionale di Policy Research & Insights per l'area Emea di Economist Impact, ha dichiarato: «La pandemia ha dimostrato la capacità della comunità della ricerca di unirsi e risolvere problemi globali. Ha aumentato l'attenzione dell'opinione pubblica su questa comunità come mai prima d'ora, presentando opportunità per la scienza aperta e l'influenza politica, ma anche sfide legate al volume più elevato, alla velocità e alla richiesta di storie semplici. Ma i ricercatori hanno la fiducia necessaria per abbracciare un ruolo più orientato al pubblico? E le loro strutture di supporto e gli incentivi sono adatti allo scopo in questo nuovo panorama? Il nostro Rapporto ha rilevato che molti ricercatori vogliono risolvere i problemi della società, influenzare le politiche e migliorare la comprensione della ricerca da parte del pubblico. Ma per farlo con fiducia, hanno bisogno di più tempo da dedicare alla comunicazione, di sostegno di fronte agli abusi online e di riconoscimento dei loro contributi rivolti al pubblico».