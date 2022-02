Effetto Pnrr, crescono le iscrizioni agli istituti tecnici

Ascolta la versione audio dell'articolo

Effetto Pnrr sulle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Con gli istituti tecnici, per loro natura più collegati alla tecnologia e all’innovazione, che salgono al 30,7%, 0,4 punti in più rispetto al 2021/22. Recuperano terreno anche i professionali: qui si passa dall’11,9% di preferenze nel 2021/22 al 12,7% del 2022/23 (+0,8 punti). Lieve calo invece per i licei che continuano però a intercettare le preferenze di oltre un 13enne su due: dal 57,8% dell’anno scorso passano al 56,6.

I dati dell’Istruzione

A dirlo sono i primi dati, diffusi dal ministero dell’Istruzione, sulle iscrizioni online per l’anno scolastico 2022/23 che si sono chiuse ieri sera. Per istituti tecnici e professionali si tratta di una prima, positiva, inversione di tendenza, dopo i cali, anche pesanti, registrati negli ultimi anni (la strada del pieno recupero di iscritti tuttavia è ancora lunga). Ai tecnici l’aumento di iscrizioni ha riguardato sia il settore Tecnologico, scelto dal 20,4% dei ragazzi (20,3% un anno fa) sia il settore Economico che è salito al 10,3% (10% l’anno precedente); probabilmente su queste performance hanno inciso, in parte, anche le iniziative messe in campo da governo e imprese per far conoscere, di più e meglio, a famiglie e ragazzi la qualità dell’istruzione tecnico-professionale, troppo spesso superficialmente etichettata di serie B.

Bianchi: buon segnale per questo segmento di istruzione

Soddisfatto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che al nostro giornale ha dichiarato: «Dal dato delle iscrizioni di quest’anno ci arriva un buon segnale per questo segmento importante del nostro sistema educativo. La riforma degli istituti tecnici e professionali, insieme a quella degli Its cui si lega, è senza dubbio uno degli elementi qualificanti del nostro Pnrr. Consolidare le scuole professionali e tecniche vuol dire non solo operare per dare una sempre più ampia gamma di possibilità di scelta alle nostre studentesse e ai nostri studenti, ma anche investire per ridurre i rischi di dispersione scolastica e sostenere i nostri ragazzi in un contesto di grandi cambiamenti e trasformazioni tecnologiche».

Bene il liceo con opzione scienze applicate

Entrando un po’ più nel dettaglio dei numeri, emerge che tra i licei ha perso terreno il classico, che passa dal 6,5% dello scorso anno al 6,2 per cento. In calo anche lo scientifico, soprattutto l’indirizzo tradizionale: un anno fa riguardava il 15,1% dei neoiscritti, quest’anno si scende al 14,0%. Va meglio l’opzione Scienze applicate che è salita dal 10 al 10,1% (questo indirizzo è molto legato ai temi della transizione ecologica e digitale, anch’essi centrali nel Pnrr). Fa un passo indietro invece il linguistico, 7,4% di iscritti, contro l’8,4% di un anno fa. Bene (5,5%) infine l’artistico.

Sul territorio

Passando agli aggregati territoriali l’Italia si conferma un paese diviso in due. Tecnici e professionali piacciono soprattutto da Firenze in sù, dove il tessuto produttivo è più presente e vivace: la regione con il più alto numero di preferenze ai tecnici è il Veneto, 38,3% (la Lombardia è al 35,9%); per i professionali è l’Emilia Romagna (15,9%). Gli indirizzi liceali, che di solito aprono le porte dell’università, fanno il pieno nel Lazio (69,6%).