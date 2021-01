Effetto Prime Video su Leone Film: la nuova partnership mette le ali al titolo in Borsa

Rinnovata l'alleanza con Prime Video per l'esclusiva dei nuovi film distribuiti dalla casa cinematografica italiana

Leone Film Group è arrivata a guadagnare oltre il 20% a Piazza Affari, dove è quotata sul mercato Aim Italia, grazie all'effetto Prime Vido.

La società di produzione e distribuzione cinematografica fondata da Sergio Leone trent'anni fa ha firmato un nuovo accordo pluriennale con il servizio streaming di Amazon: è stata siglata un'intesa della durata di 3 anni (fino a tutto il 2023) che prevede l’acquisto in esclusiva, da parte di Amazon Prime Video, della prima finestra pay per la trasmissione su Prime Video di tutto il prodotto cinematografico di Leone Film Group e, in via non esclusiva, di una parte significativa della library.

L'intesa è di fatto il prolungamento della partnership siglata per la prima volta nel febbraio del 2019 che assegnava a Prime Video l'esclusiva sui nuovi film distribuiti da Leone Film Group.

