Effetto Quota 100 nella Pa: a giugno l'età del pensionamento effettivo scende a 62,6 anni

Escono leggermente prima anche i commercianti

Si riduce leggermente anche l'età media dalla quale decorrono i trattamenti anticipati della gestione dei commercianti: da 62,4 a 62,3 anni. Mentre sale la soglia complessiva di pensionamento, in cui sono assorbiti tutti gli assegni liquidati dall'Inps, a 67 anni (66,9 nell'arco gennaio-giugno 2020 e 66,8 anni al termine dello scorso anno). Sostanzialmente stabile il livello anagrafico per gli artigiani: l'età media effettiva in cui cominciano ad essere percepite le pensioni anticipate è di 61,6 anni come a fine 2020 (61,7 nel primo semestre). Ma tenendo conto degli altri trattamenti (in particolare quelli ai superstiti), la soglia di uscita, sale a 66,9 anni (due mesi in più rispetto allo scorso anno).

Simile la situazione fotografata dall'Inps per la gestione dei coltivatori diretti e coloni, che mostra un leggerissimo innalzamento del parametro anagrafico per le uscite anticipate (61,1 anni contro i 61 del 2020) ma anche, per le ricadute delle altre tipologie degli assegni, una crescita dell'età media complessiva della gestione dai 70,4 anni dello scorso anno (70,1 nel primo semestre) ai 70, 8 anno alla fine dello scorso giugno. La gestione dei parasubordinati, che non prevede uscite anticipate, ha fatto registrare un aumento dell'età media di decorrenza delle pensioni liquidate dall'Inps dai 69 anni del 2020 (69,1 nei primi sei mesi) a 69,3 anni.