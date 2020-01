Effetto Sardine sul voto in Emilia: da «Piazza Maggiore» al successo di Bonaccini Il primo commento: «C'è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo» di Nicoletta Cottone

Regionali, Zingaretti: "Immenso grazie alle Sardine per scossa democratica"

«C'è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo». É il commento comparso sulla pagina Facebook “6000 Sardine”,

subito dopo la chiusura delle urne in Emilia Romagna. Elezioni che hanno decretato la vittoria di Stefano Bonaccini, la sconfitta della candidata leghista Lucia Borgonzoni e una Waterloo del M5s. Tante piccole Sardine che hanno nuotato contro la corrente, risvegliando la società civile: «L’alta affluenza è la nostra vittoria», ha commentato il leader del movimento Mattia Santori. Cala il sipario sulla «favola» delle Sardine, ma solo temporaneamente: si riaprirà a Scampia.

Dal “Crescentone” alle urne

A soli due mesi dal debutto - il 14 novembre a Bologna - è stato un successo. Quattro amici - Mattia Santori, Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni e Roberto Morotti - hanno dato il via, poco più di due mesi fa, a un evento d’opposizione: “6000 sardine contro Salvini”. Sono gli organizzatori della «prima rivoluzione ittica della storia»: sul “Crescentone”, un marciapiede al centro di piazza Maggiore, hanno radunato 6mila persone, un numero superiore ai 5.750 posti del Paladozza, dove Salvini ha lanciato la candidatura di Lucia Borgonzoni alla poltrona di governatrice. Fino all’affluenza boom alle regionali dell’Emilia che ha decretato il successo di Stefano Bonaccini.

Il lavoro prosegue dietro le quinte: appuntamento a Scampia

«Non siamo nati per stare sul palcoscenico, ci siamo saliti perché era giusto farlo». Ora il lavoro proseguirà dietro le quinte: «Non ci vedrete in Tv o sui giornali. La nostra responsabilità è pari a quella che si è assunta ogni persona che oggi si è infilata il cappotto ed è andata a fare una croce da protagonista. «È tempo di far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere uno spettatore qualunque. Ci vediamo a Scampia».

Quando il campanello dell’odio suona a vuoto

Le Sardine, che hanno fatto una bandiera della loro opposizione al populismo, al sovranismo e al razzismo, rivendicano l’affluenza boom, frutto della costante mobilitazione. I riconoscimenti all’assist alla spallata di Stefano Bonaccini alla Bergonzoni arrivano da tutte le parti. A partire dal riconoscimento pubblico del segretario del Pd Nicola Zingaretti: «Un immenso grazie al movimento delle sardine». Ringrazia anche il sindaco di Firenze Dario Nardella: «Ha vinto il buon governo, ha vinto la partecipazione democratica, ha vinto l’energia civica scatenata dalle Sardine, ha vinto la solidità di una forza politica. Caro Salvini il campanello dell’odio suona a vuoto».