Effetto scuola, un caso su quattro sotto i 20 anni. In Lombardia oltre 300 classi in quarantena

Si consolida la risalita dei contagi nella popolazione in età scolare, già segnalata per la prima volta la scorsa settimana. In base ai dati dell'ultimo rapporto Iss-Epicentro sulla sorveglianza sanitaria (aggiornato al 3 novembre), infatti, l'incidenza nell'ultima settimana mostra un aumento in tutte le fasce di età. Ma raggiunge i livelli più alti nella fascia 0-19 anni. In particolare siamo a quota 79 positivi ogni 100mila abitanti nella fascia 0-9 anni (erano 63 la settimana prima) e 67 positivi (rispetto ai 53 di una settimana fa) in quella 10-19. L’incidenza supera quota i 50 anche nella fascia d’età 30-39 anni (56) e 40-49 anni (58).

Contagi in aumento in età scolare



Nel periodo tra il 18 e il 31 ottobre nella fascia 0-19 anni sono stati segnalati 13.741 casi di Covid. Erano stati solo 8.857 nelle due settimane precedenti (tra il 4 e il 17 ottobre). L’aumento dell’incidenza nella popolazione 0-19 è «verosimilmente dovuta - si legge nel rapporto - alla maggiore attività di screening all'interno delle scuole».

Incremento dei casi tra gli under 12



In totale nell'ultima settimana (25-31 ottobre) il 24% dei casi diagnosticati di Covid riguarda la popolazione under 20. E di questi, in particolare, il 47% dei casi è stato segnalato nella fascia d'età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e il 7%, rispettivamente, tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. «L’incremento dei casi di Covid-19 sotto i 12 anni si concentra in particolare nella fascia di età tra 6 e 11 anni, mentre tra i 12 e 19 anni c’è una crescita più contenuta dei casi e questo è dovuto anche al numero di vaccinazioni che in questa fascia di popolazione sono state eseguite» ha commentato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro (gli under 12 per ora non sono ancora vaccinabili, ndr).

In Lombardia 376 classi in quarantena



Non stupisce perciò l’aumento delle classi finite in quarantena. In Lombardia il 3 novembre erano 376 (per un totale di 7.682 alunni e 212 operatori scolastici in isolamento) in base all’ultimo report settimanale di monitoraggio sulla diffusione del Coronavirus nelle scuole della regione, relativo alla settimana tra il 25-31 ottobre. A Milano le classi in quarantena erano 126, con 2.960 alunni e 61 operatori scolastici in isolamento.

Scuola: varato nuovo documento sulle quarantene



Ma con le nuove regole appena approvate è probabile che in numero di classi in quarantena diminuirà. Il 3 novembre, infatti, è stato finalmente varato l’atteso documento con le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars Cov in ambito scolastico” elaborato dall’Istituto superiore di Sanità, dal ministero della Salute, dell’Istruzione e dalle Regioni. Nel documento - che verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici scolastici regionali e alle scuole mediante una nota di accompagnamento - si prevede tra l’altro, come già emerso nelle bozze circolate in questi giorni, che non ci sia didattica a distanza se c’è un solo positivo in classe; se sono due è prevista una quarantena “selettiva” a seconda se si sia vaccinati o meno, mentre la classe finisce tutta in quarantena se i casi sono almeno tre, tra alunni e docenti.