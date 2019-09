Effetto spread sulle banche italiane. Recuperati 9 miliardi da Ferragosto

Molti operatori si aspettano che l’istituto di Francoforte (fino al 31 ottobre guidato da Mario Draghi e poi da Christine Lagarde) lanci il cosiddetto tiering, ovvero l’applicazione di soglie diverse entro cui applicare il tasso sui depositi. Come anticipato dal Grafinomix del 7 febbraio la Bce potrebbe introdurre più scaglioni sulle riserve in eccesso. Far pagare un tot fino un certo ammontare, oltre il quale invece far pagare il tasso massimo. Introducendo uno scaglione intermedio, ad esempio dello 0,2%, è come se la Bce praticasse uno sconto su una parte delle enormi riserve in eccesso oggi parcheggiate.

Un metodo già applicato da altre banche centrali, come quella giapponese e svizzera. Dato che in questo momento l'eccesso di riserve depositato presso la Bce supera i 1.700 miliardi di euro, l’applicazione di uno scaglione “scontato” potrebbe portare dei benefici per le banche. La gran parte delle riserve in eccesso appartiene a banche tedesche e francesi - che certo sarebbero le prime a beneficiare di questa mossa - ma anche le banche italiane, in misura minore potrebbero trarre dei vantaggi. Se e quanto dipenderà dalle nuove regole che saranno svelate tra pochi giorni dalla Bce.

