«Effetto Stau», perché in Romagna è caduta in due giorni la pioggia di due mesi

In 36 ore precipitazioni equivalenti a due mesi

«In 36 ore sono caduti oltre 120 millimetri tra Bolognese e pianura romagnola, ovvero più del doppio di quello che dovrebbe cadere nell’intero mese di maggio - continua Ferrara -Ma se ci spostiamo in Appennino si sono registrati picchi di oltre 200mm, segnatamente dietro Imola, Faenza, Cesena e Forlì, praticamente la pioggia di tre mesi condensata in un giorno e mezzo».

Il ruolo del cambiamento climatico

«Va detto che il ciclone è stato alimentato anche dai cosiddetti flussi di vapore tropicali, ovvero una sorta di ’fiume di aria molto umidà prelevata appunto dalle latitudini tropicali e convogliate in questo caso verso la nostra Penisola», spiega Francesco Nucera di 3bmeteo. «Questi flussi iniettano molta energia ai cicloni o alle perturbazioni, che possono scaricare così ingenti quantità di pioggia. Secondo vari studi ma anche proiezioni già evidenziate 20 anni fa, in un mondo più caldo vi è maggior vapore e quindi energia a disposizione dei cicloni, con effetti che talvolta diventano drammatici come quello attuale. Questi fiumi di vapore subtropicali sono stati responsabili anche della devastante alluvione nelle Marche dello scorso settembre».

Periodo instabile prolungato

«In linea generale la situazione è bloccata: gli anticicloni restano lontani dal Mediterraneo e dall’Italia, che di fatto continuano da ormai oltre un mese ad essere bersaglio di perturbazioni e vortici ciclonici, alimentati da aria fresca in discesa dal Nord Europa. Almeno fino al weekend avremo a che fare con ulteriori piogge e temporali su gran parte d’Italia, a causa anche dell’ennesima perturbazione in risalita da Sud. Ma l’instabilità atmosferica, pur con delle fisiologiche pause, si protrarrà molto probabilmente per tutto maggio e forse anche nella prima parte di giugno. Per il caldo e la stabilità estiva bisognerà ancora attendere».

Tregua di 48 ore

Tuttavia, come scrive Giulio Betti, meteorologo del Cnr e del Consorzio Lamma, «una finestra di complessiva stabilità è attesa tra il pomeriggio di oggi e il pomeriggio di venerdì». Il peggio, insomma, dovrebbe essere alle spalle per quanto riguarda le precipitazioni ma ciò non toglie che le prossime ore saranno molto critiche in tutte le zone colpite dalle inondazioni.



