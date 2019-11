Effetto sushi: corre l’import di salmone dalla Norvegia Secondo il Norwegian Seafood Council, l’export dal Paese scandinavo nel 2018 è cresciuto del 18%. In otto anni (dal 2010 al 2018) l’export di salmone verso le nostre tavole è esploso del 324%, a danno dello stoccafisso di Silvia Marzialetti

Forte crescita per l’import di Salmone dalla Norvegia

3' di lettura

Schizza l’import di salmone in Italia, trainato dal boom del sushi. Secondo il Norwegian Seafood Council, l’export dal Paese scandinavo nel 2018 è cresciuto del 18%, passando dalle 52.700 tonnellate del 2017, alle 62.278 tonnellate del 2018, per un valore di 3,5 miliardi di corone norvegesi (quasi 350 milioni di euro). Con una quota di mercato del 12%, l'Italia è il terzo importatore mondiale di riferimento per il Paese dei fiordi, dietro a Danimarca (16%) e Spagna (13%).

In otto anni (dal 2010 al 2018) l’export di salmone verso le nostre tavole è esploso del 324% a danno dello stoccafisso, che nei consumi italiani ha sempre trovato il primo mercato di riferimento, con una quota di mercato globale del 73% (davanti a Nigeria, Croazia e Stati Uniti).

A tirare la volata al prodotto di eccellenza dei Mari del Nord il boom del sushi, che dal 2016 al 2019 in Italia ha implementato i consumi dell’80%: l’area in cui il piatto spopola è il Nord Ovest (con una quota di mercato del 55,1%), seguito da Centro Italia (20,5%), Nord Est (14,1%) e Sud (10,2%).

Nato come una moda e diventato negli anni fenomeno di massa, il trend tutto in ascesa del pesce crudo è stato incentivato – secondo una indagine condotta da Nielsen per il Norwegian Seafood Council – dall’aumento dei ristoranti di cucina giapponese e dall’ampliamento dell’offerta food-to-go nei punti vendita della Grande distribuzione, dove i prodotti classificati come sushi (bento box a base di pesce, riso e verdura o mix ready to eat) sviluppano un giro d’affari superiore ai 113 milioni.

Arruolato timidamente nel mercato del sushi come sostituito del tonno – diventato troppo caro – oggi il salmone è l’ingrediente che più di ogni altro identifica il celebre piatto a base di pesce crudo e sta guadagnando una buona reputazione anche a livello di sostenibilità.