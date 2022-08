Effetto TikTok su Amazon: al via il test sulle recensioni in stile social

Ascolta la versione audio dell'articolo

Che nel mondo tech ci sia una corsa a “copiare” TikTok è ormai un dato di fatto. L’ultima big ad aggiungersi alla lista è Amazon, che sta testando un feed simile a quello del gigante cinese da poter implementare nell’area delle recensioni.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la nuova funzione è già in fase beta per un piccolo numero di dipendenti del colosso di Jeff Bezos. E l’idea è quella di poterla rendere fruibile agli utenti nel giro di qualche settimana. Ma molto dipenderà proprio da questa fase di test. Non è escluso, infatti, che questa soluzione possa rimanere semplicemente un tentativo.

Lotta alle recensioni fake

La nuova area in fase di test è chiama “Inspire” e appare come un widget nella home page dell’app Amazon, secondo quanto riferito da una società di intelligenza artificiale intelligenza artificiale che ha tracciato l’utilizzo della funzione, e i clienti possono mettere mi piace, salvare e condividere post di prodotti e acquistare articoli direttamente dal feed.

Si tratta di un passaggio molto importante per Amazon, anche perché proprio il capitolo recensioni è da sempre spina nel fianco del gigante dell’eCommerce. Con un feed simile a TikTok, che invogli gli utenti a condividere i video dei prodotti ordinati, Amazon spera di poter porre un freno alle recensioni false che hanno creato non pochi problemi alla società di Seattle.

Titolo in ripresa

L’azienda di Bezos, dopo un inizio 2022 che l’ha vista tra le protagoniste del tracollo del Nasdaq, sembra intanto aver girato le spalle al bear market, recuperando il 20% del suo valore in borsa nell’ultimo mese, anche in virtù di una trimestrale convincente.