Effetto «Time-Lapse» sui consumi degli italiani: verso un nuovo Umanesimo digitale

Il retail e in particolare il settore del largo consumo come possono adattarsi a questa nuova realtà? «È necessario ricalibrare gli investimenti e ripensare le strategie – suggerisce Cini -. Dobbiamo trovare nuovo equilibrio. E per farlo occorre innanzitutto capire la differenza tra Digital Transformation e Digital Innovation».

La prima è l’evoluzione dei modelli di business, che ha come abilitante la gestione dei dati, mentre la Digital Innovation comprende tutte le integrazioni necessarie per efficientare la logistica, migliorare la customer experience, personalizzare l’offerta ecc. Ma mai come oggi la tecnologia deve essere etica, trasparente e sostenibile per essere accettata e adottata dai consumatori.



Consumatori che, grazie o per colpa della pandemia, hanno rapidamente superato le barriere (tecnologiche, anagrafiche o culturali) che hanno tenuto in stallo per anni l’evoluzione dei modelli retail e hanno aderito in massa alle opportunità messe in campo dalle tecnologie abilitanti. Il punto, ora, è capire quanto di tutto questo si consoliderà come eredità strutturale anche dopo l’emergenza.

L’Osservatorio Multicanalità di Nielsen individua dieci trend che caratterizzeranno l’atteggiamento dei consumatori nei prossimi mesi: un “Puzzle di sentimenti”, ovvero un diffuso stato d’animo di confusione che perdurerà anche anche nella Fase 2. Una Crescita a due cifre per le vendite de largo consumo, che registrano un +9,1% consolidato da gennaio a oggi e un +12,8% a valore a partire dal 24 febbraio. Uno spostamento nei canali di acquisto: un quinto degli italiani in questi due mesi ha cambiato negozio di riferimento, spiega Cini, determinando una vera esplosione degli Urban Store, con ordini raccolti nei modi più diversi, dalle piattaforme strutturate alla messaggistica su WhatsApp, e un crollo dei negozi specializzati, perché prevale la necessità di fare la spesa in unico posto.