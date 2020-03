Effetto virus sulle fiere Usa, slitta TechTextil. Pitti non cambia il calendario Il Salone di Atlanta riprogrammato dal 15 al 17 dicembre, la società fiorentina lavora a un edizione rafforzata sul piano digitale

2' di lettura

Il coronavirus sposta il calendario delle fiere anche negli Usa. Techtextil North America è infatti la prima fiera spostata negli Stati Uniti, ad Atlanta, rinviata da maggio a dicembre. «Alla luce del propagarsi del virus – scrivono gli organizzatori – e dopo un'analisi con i partner di Atme e i co-organizzatori di Spesa, abbiamo preso questa decisione» e, non potendo prevedere ulteriori sviluppi del contagio, è arrivata la scelta di rinviare nell'interesse di espositori, visitatori e addetti ai lavori. Techtextil North America e Texprocess Americas si svolgeranno dal 15 al 17 dicembre, sempre al Georgia World Congress Center di Atlanta.

Da Pitti Immagine, la società fiorentina che organizza le tradizionali fiere di abbigliamento Pitti uomo ePitti bimbo, a giugno e a gennaio, arriva invece un messaggio di rassicurazione sulla ipotesi di non posticipare gli apputamenti in calendario. «Nel pieno rispetto di tutti i decreti a oggi pubblicati, abbiamo prontamente attuato tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone che lavorano a Pitti Immagine, con e per noi. E insieme ci siamo organizzati per continuare a essere operativi,

stiamo tutti lavorando per aprire le fiere del prossimo giugno alle date stabilite». Chiaramente non sarà una stagione fieristica come le altre «sarà una stagione eccezionale, contro la paura e l'emergenza».

Pitti Immagine sta lavorando su un doppio binario, fisico e digitale, con servizi innovativi e complementari, che rafforzano l'efficacia delle relazioni tra aziende e compratori. «La fiera fisica, ricca di contenuti e con ulteriori novità, sarà affiancata dalla piattaforma digitale e-PITTI Connec t che, al di là dell'emergenza, costituisce un patrimonio che stiamo sviluppando da tempo e della quale lanceremo un'inedita versione proprio a giugno, offrendo nuove funzionalità, contenuti aggiuntivi e modalità di interazione anche da remoto».