Effetto virus sull’economia cinese, per S&P 1,2 punti di Pil a rischio

Il comparto delle assicurazioni

Di sicuro conseguenze molto gravi le subirà l’economia di Wuhan: una città di 11 milioni di abitanti al centro di un’area che cresce più della media nazionale (+7,8% l’anno corso dopo +8% nel 2018), grazie a forti investimenti per un upgrading del sistema produttivo locale in direzione di nuove tecnologie e al di là dell’industria pesante. Wuhan rappresenta un campanello di allarme anche per il settore delle assicurazioni. «Ci accorgiamo all’improvviso di situazioni di emergenza e poi ce ne dimentichiamo», ha sospirato al Forum di Davos il ceo del colosso delle assicurazioni Axa, Thomas Buberl, secondo cui in realtà l’emergere di misteriosi focolai infettivi potrebbe diventare una «nuova normalità» forse anche a causa dei cambiamenti climatici: «Dovremo studiarne meglio l’impatto sulla salute». Proprio per svalutare il problema ambientale, invece, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, in un panel a Davos, ha dichiarato che, rispetto a cambiamenti climatici ancora non misurabili, il caso Wuhan o il caso Iran appaiono più importanti.

La messa a punto del vaccino

Nella cittadina svizzera il ceo della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Richard Hatchett, ha annunciato tre partnership - con due aziende americane, Inovio Pharmaceuticals e Moderna, e con l’Università del Queensland - per sviluppare vaccini contro il misterioso coronavirus secondo tre percorsi differenti: «Contiamo di iniziare i test clinici il prima possibile, magari in estate, entro 16 settimane». Altre società biotecnologiche stanno cercando di sviluppare un vaccino (ad esempio, Novavax): tutte stanno registrando forti rialzi in Borsa, anche se le probabilità di successo restano aleatorie.

