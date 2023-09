Effetto Wow: la scommessa del gruppo Vw

Ascolta la versione audio dell'articolo

Presenza al gran completo del gruppo Volkswagen all’edizione 2023 del Salone di Monaco tra gli spazi interni della fiera e le aree in centro città . Proprio in questa occasione, l’amministratore delegato Oliver Blume ha sottolineato come Il gruppo Volkswagen stia diventando un’azienda orientata al design e al tempo stesso abbia fatto importanti passi in avanti sul fronte della tecnologia, della connettività e della digitalizzazione.

Passando alle novità presentate, ha debuttano in anteprima mondiale la Volkswagen ID.GTI concept esattamente a 48 anni dalla presentazione della prima Golf GTI al Salone di Francoforte del 1975. Ora le dimensioni sono più piccole dell’attuale Golf GTI (ma più grandi del modello originario) dato che deriva dalla compatta ID2.all (Classe Polo per intenderci), e la trazione è totalmente elettrica ma lo spirito e le prestazioni rendono onore all’iconica sigla GTI. Sempre Volkswagen ha scelto Monaco per la presentazione al grande pubblico della ID.7, tre volumi a zero emissioni da 700 chilometri di autonomia, e dalla versione a passo lungo del van elettrico ID.Buzz.

La show car Cupra DarkRebel che esplora l’idea di una sportiva elettrica ad alte prestazioni

Continuando l’elenco dei debutti, Cupra ha svelato la concept DarkRebel; si tratta di una originale shooting brake a trazione elettrica nata grazie anche all’apporto della comunità online del marchio spagnolo. L’illuminazione è un elemento chiave nel design, partendo da quella del logo. Il look frontale del veicolo è messo in risalto dalla firma luminosa triangolare di Cupra. Il concetto di illuminazione si basa sulla scomposizione del logo in tre triangoli, che vengono poi applicati come luci diurne DRL (Daytime Running Lights). La colorazione viola scuro cambia a seconda di come la luce ambientale tocca la carrozzeria del veicolo.

Nessuna novità di prodotto in casa Seat ma anticipazioni importanti sul suo futuro, come dichiarato alla stampa da Thomas Schäfer, a capo del brand Volkswagen e con la supervisione strategica dei due marchi spagnoli e di Skoda.

Il manager tedesco ha precisato, in interviste con media internazionali come Autocar, che «Il futuro della Seat è Cupra» brand, dove sono stati concentrati gli investimenti. Addio quindi a Seat? Non nei prossimi anni, dove i modelli attuali saranno aggiornati e portati a fine ciclo vita e successivamente lo storico marchio spagnolo evolverà verso le nuove forme di mobilità. Non è in discussione invece la produzione in Spagna, con gli impianti di Martorell e Pamplona utilizzati dagli altri marchi del gruppo. Presente al fuori salone per media e analisti anche la Lamborghini Lanzador, primo modello completamente elettrico del marchio di Sant’Agata e al suo debutto europeo. In vetrina e la Ducati elettrica realizzata il campionato di MotoE. Claudio Domenicali, amministratore delegato del marchio bolognese, ha confermato che la prima moto elettrica di serie del brand trasmetterà le emozioni tipiche di una Ducati.