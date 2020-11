Efficacia, costo, tempi di distribuzione: che cosa sappiamo del vaccino Oxford-AstraZeneca

Troppo presto per valutare durata immunità

Quanto alla durata dell'immunità anti Covid indotta dal candidato vaccino in questione, il professor Pollard, coordinatore dei test, è stato per altro verso prudente: “Temo sia troppo presto per dire qualunque cosa al riguardo. Noi abbiamo iniziato il secondo dosaggio sui volontari nel Regno Unito solo in agosto, ciò significa che non è passato abbastanza tempo per dirci se, a un anno di distanza, le persone risulteranno ancora protette e immunizzate dal coronavirus come all'inizio” .

Ema: possibile chiusura valutazione vaccini entro fine anno

“È difficile attualmente anticipare con precisione il dettaglio per l'autorizzazione dei vaccini, perché non abbiamo ancora tutti i dati e le analisi sono in corso. In funzione dei progressi della valutazione l'Agenzia europea del farmaco potrebbe essere in grado di concludere la valutazione dei vaccini candidati più avanzati verso fine anno o all'inizio dell'anno prossimo”. Lo indica l'Ema secondo quanto riportato dall'Afp. La settimana scorsa la presidente della Commissione von der Leyen aveva indicato che l'Ema poterebbe approvare i vaccini Pfizer/BioNTech e Moderna entro la seconda metà di dicembre. L'Ema sta analizzando anche il vaccino Oxford/AstraZeneca.

La Gran Bretagna conta di vaccinare quasi tutti entro Pasqua

“Il grosso del programma vaccinale sarà a gennaio, febbraio, marzo. E speriamo che dopo Pasqua le cose possano cominciare a tornare alla normalità”, ha detto Matt Hancock, ministro della salute della Gran Bretagna, che ha pre-ordinato 100 milioni di dosi per i suoi 67 milioni di abitanti. L’Italia nel giugno scorso ha firmato con AstraZeneca e altri Paesi europei un contratto per la fornitura di 400 milioni di dosi.