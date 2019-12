Efficienza energetica, l’Enea seleziona il Marco Polo Venezia

Il Marco Polo di Venezia (Gruppo Save), unico aeroporto italiano, è stato selezionato da Enea, attraverso la sua Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, quale opinion leader nell’ambito della Campagna nazionale ItaliainClasseA finanziata dal ministero dello Sviluppo economico. La Campagna svolge attività di formazione e informazione per accrescere la consapevolezza dei consumatori sulle azioni da intraprendere per favorire la riduzione dei consumi energetici e creare condizioni favorevoli per una crescita sostenibile. Per Save è l’opportunità di far conoscere quanto realizzato nel terzo scalo intercontinentale nazionale in un’ottica di risparmio energetico.

Circa il 75% dell’energia elettrica viene autoprodotto, la restante quota è acquistata dalla rete e proviene da fonti rinnovabili. L’energia autoprodotta deriva prevalentemente dalla centrale di trigenerazione inaugurata nel 2016. Una parte di energia elettrica è prodotta da oltre 7mila pannelli fotovoltaici in aeroporto. Tra le azioni più recenti la sostituzione delle luci del terminal con tecnologia a Led, che ha portato ad una riduzione di circa 250 tonnellate di CO2, e l’introduzione di motori a basso consumo nell’impianto di movimentazione bagagli, con conseguente ulteriore riduzione di 50 tonnellate.