Efuels e biofuels, le pericolose illusioni dell’automotive europeo

Al Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco di Baviera, il mese scorso, due cose più di altre hanno colpito l’attenzione di alcuni osservatori: il consistente numero di nuovi (ed eleganti) modelli elettrici di marchi cinesi; e il ruolo appannato dei dirigenti europei del settore auto, che non avevano molte novità da offrire se non parlare di carburanti sintetici.

Il rischio che le case automobilistiche europee perdano terreno sull’auto elettrica (BEV) nei confronti dei rivali di Pechino è più che reale. Il mercato interno cinese, nel quale la produzione made in UE non penetra efficacemente, ha subito quest’anno una contrazione che stimola ulteriormente l’export, cresciuto lo scorso giugno del 56% su base annua e ancora del 63% nel mese di luglio. La Cina è diventata il principale esportatore di auto a livello globale. Le vendite di BEV prodotti in Cina, compresi quelli di Tesla e del marchio Dacia di Renault, stanno aumentando anche in Europa; e il segreto non sta in pratiche commerciali sleali o in standard ambientali poco rigorosi. L’industria cinese ha batterie migliori, software migliori e sistemi di equipaggiamento avanzati, che gli automobilisti apprezzano.

Negli anni in cui la Cina ha costruito il suo primato industriale le case automobilistiche europee hanno speso il loro tempo a propagandare il “diesel pulito”, una bugia smascherata con il dieselgate; poi a promuovere l’ibrido plug-in, semplicemente un elettrico fake al quale già numerosi paesi hanno tolto ogni sussidio. Ora sembra sia la volta degli efuels, prodotti combinando l’idrogeno con il carbonio. Davvero qualcuno è convinto che salveranno i motori a combustione dall’obsolescenza?

La benzina e il diesel sintetici hanno una composizione simile alle loro alternative fossili, e come quelle vengono bruciati in un motore endotermico. Hanno anche emissioni assimilabili, sia in termini di gas serra che di inquinanti atmosferici locali. Mentre per questi ultimi non sembra esservi soluzione, le emissioni climalteranti possono teoricamente essere compensate nella fase di produzione, se il carbonio utilizzato viene sottratto dall’atmosfera e l’idrogeno prodotto con fonti rinnovabili. Per questo motivo nella normativa europea si sta prevedendo la possibilità di immatricolare, anche dopo il 2035, veicoli che impieghino esclusivamente carburanti “neutri per il clima”.

La Commissione ha giustamente suggerito come questo criterio di “neutralità” debba essere massimizzato; quindi che la compensazione delle emissioni di gas serra, nella fase di produzione dei carburanti sintetici, debba essere non meno del 100%. Ironia della sorte, dopo aver vantato per anni le prestazioni climatiche degli efuel, ora i loro sostenitori dicono che la completa neutralità non è raggiungibile; e chiedono di attestarsi su una riduzione del 70% delle emissioni di CO2. Seguendo questa strada si consentirà la circolazione, ancora per decenni, di auto con prestazioni ambientali non migliori delle attuali ibride plug-in.