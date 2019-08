Egitto, esplosione al Cairo: 20 morti e 47 feriti. Ipotesi terrorismo Sospetto terrorismo per l’esplosione al Cairo, in Egitto, che ha causato al momento 19 morti. Nella notte tra domenica e lunedì, un’auto lanciata a forte velocità, in retromarcia, ha urtato alcune altre vetture innescando un’esplosione la quale, a sua volta, ha causato un vasto incendio all’ospedale vicino

Strage davanti all'istituto per il cancro del Cairo, 17 morti

2' di lettura

Ancora nessuna conferma, ma resta il forte sospetto di terrorismo per l’esplosione al Cairo, in Egitto, che ha causato al momento 19 morti. A diffondere il dato è stato il ministero della sanità, aggiornando il dato iniziale di 17 vittime. Gli investigatori starebbero seguendo la pista terroristica e ipotizzano la presenza di esplosivo a bordo dell’auto che ha causato la strage. Il guidatore stava probabilmente fuggendo dalla polizia.

L’esplosione è avvenuta davanti all’istituto oncologico del Cairo e ha distrutto la facciata della struttura e provocato un cratere. Almeno 10 auto sono state distrutte, altre sarebbero finite dentro il Nilo, secondo le informazioni fornite dalla Procura che ha iniziato a interrogare alcuni feriti ricoverati in ospedale. Una squadra di ingegneri sta inoltre esaminando l'istituto per accertarsi della sua agibilità. Una fonte della Sicurezza al dipartimento del Cairo ha detto che le squadre di soccorso hanno avviato le operazioni di ricerca nel Nilo, di fronte all'ospedale, dei corpi caduti nel fiume.

Nella notte tra domenica e lunedì, un’auto lanciata a forte velocità, in retromarcia, ha urtato alcune altre vetture innescando un’esplosione la quale, a sua volta, ha causato un vasto incendio all’ospedale oncologico Al Manial. Le vittime sono passanti e automobilisti, mentre i paziendi dell’ospedale sarebbero illesi.

LEGGI ANCHE / Allarme terrorismo in Egitto, stop ai voli British Airways per una settimana

L'automobile che ha causato l'esplosione - ha riferito il portavoce del ministero della Salute Khaled Megahed - viaggiava contromano ad alta velocità sulla Corniche al Maadi e ha travolto diversi veicoli . Sul posto sono state inviate 42 ambulanze per trasportare i feriti all'ospedale Nasser. Il ministro della Salute Hala Zayed ha visitato i feriti per accertarsi delle loro condizioni e ha ordinato che sia prestata loro ogni cura di cui abbiano bisogno. «Una unità di crisi è stata istituita per gestire ogni possibile sviluppo della tragedia», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE / Egitto, bomba sulla strada delle Piramidi: almeno 17 turisti feriti