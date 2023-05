Egitto: una nave portacontainer si incaglia nel canale di Suez, sbloccata dopo due ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una nave battente bandiera di Hong Kong si è incagliata brevemente nel canale di Suez in Egitto: le autorità sono riuscite a rimetterla in movimento dopo due ore nelle quali il corso d’acqua era stato interrotto. Lo Xin Hai Tong 23 si è arenato all’imboccatura meridionale del Canale di Suez.

Non è stato subito chiaro quali effetti avrebbe avuto l’incagliamento sul traffico nel canale, che collega il Mar Rosso al Mar Mediterraneo. I dati di tracciamento non hanno mostrato navi da trasporto che si muovevano in quella zona del canale quando la nave era bloccata.

Il precedente

Nel marzo 2021 la Ever Given, una colossale nave portacontainer si era schiantata contro un argine su un tratto a corsia unica del canale, bloccando il corso d’acqua. Un massiccio sforzo di salvataggio da parte di una flottiglia di rimorchiatori, aiutati dalle maree, aveva liberato la nave sei giorni dopo, mettendo fine alla crisi e consentendo a centinaia di navi in ​​attesa di passare attraverso il canale.