Egitto, plebiscito per al-Sisi: picchi del 94%, affluenza ufficiale al 62%

Il nodo dell'affluenza e gli scenari post-voto

Nessuna sorpresa dalle urne in Egitto. La tre giorni elettorale del 10-12 dicembre sembra avviarsi all’esito atteso fin dalla vigilia: la riconferma schiacciante di Abdel Fattah al-Sisi, l’ex generale già al potere dal 2014 e in corsa per il suo terzo mandato. I media egiziani stanno pubblicando i primi conteggi dalle varie province al voto nel terzo Paese africano per popolazione, con numeri che proiettano al-Sisi verso un consenso appena inferiore al 98% dell’ultima tornata del 2018. I dati ufficiali saranno divulgati solo il 18 dicembre, dopo che i seggi hanno chiuso alle 21 del 12 dicembre, ma si escludono colpi di scena.

Il quotidiano Al Masri al Youm registra quote di consenso pari all’88% dei voti nella provincia di Alessandria, al 93,7% dei voti a Gharbia e al 94% a Luxor. I punti rimanenti sono spartiti fra i tre candidati in corsa, il liberale Abdel Sanad Yamama, il repubblicano Hazem Omar e il sociademocratico Farid Zahran. Nessuno dei tre era accreditato come un concorrente effettivo per al-Sisi, complici le vicinanze più o meno dichiarate di tutti con i vertici del Cairo. L’unico avversario con qualche insidia, l’esponente di sinistra Ahmad Tantawi, ha rinunciato alla candidatura dopo aver denunciato intimidazioni e boicottaggi a suo danno in fase di registrazione della candidatura.

Il nodo dell’affluenza e gli scenari post-voto

Il voto ha chiamato alle urne circa 65 milioni di egiziani, con una quota di elettori all’estero già interpellata fra 1 e 3 dicembre. Il successo di al-Sisi veniva dato per scontato “grazie” all’inconsistenza di candidati ritenuti o apertamente vicini all’entourage del presidente, salito al potere quasi un decennio fa con il colpo di Stato che ha rovesciato Mohammed Morsi. L’unico dato realistico atteso dagli osservatori è quello dell’affluenza, un metro indiretto sul grado di popolarità di un leader accusato di violazioni dei diritti umani e una gestione fallimentare della crisi economica che attanaglia il Cairo.

I dati diramati finora dal governo parlano di un’affluenza intorno al 62%, quota che equivarrebbe a un balzo di oltre 20 punti percentuali rispetto al 41,5% indicato dal governo cinque anni fa. Oggi come allora, però, i critici fanno notare che il dato potrebbe essere gonfiato per attribuire ad al-Sisi una forza elettorale maggiore di quella incassata. Nel 2018 si era parlato di dati reali inferiori del 20% o 30% rispetto alle stime diffuse dall’esecutivo sotto la sua guida.

Il voto si è svolto in anticipo rispetto al 2024 previsto in origine, una scelta tutt’altro che casuale nell’agenda di al-Sisi. Un’ipotesi mai smentita dalle autorità egiziane è che il Cairo voglia procedere in tempi rapidi a una (quarta) svalutazione della sterlina egiziana e avesse, quindi, fretta di cementare il consenso intorno alla leadership di al-Sisi. Non è l’unica incognita che lo aspetta al varco.