Egm, nuove matricole in fila per quotarsi ma gli investitori rimangono tiepidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sale, in agosto, la temperatura dell’Egm. La raffica di Ipo in sequenza ravvicinata degli ultimi giorni consolida il ruolo del segmento come via di accesso delle Pmi al mercato dei capitali - anche, in prospettiva, verso il mercato principale, come conferma il boom di translisting negli ultimi mesi -, ma non sembra al momento in grado di scaldare l’entusiasmo degli investitori, con gli scambi che nel 2023 restano al di sotto delle medie degli ultimi anni e con alcune matricole lontane dal prezzo ...