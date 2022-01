Egm ai raggi X: Almawave segna un incremento dell’ebitda di 29,1% a 5,2 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ultimo giorno del 2021. Borsa chiusa. Ma all’Euronext Growth Market non si sta fermi e Almawave, società del gruppo Almaviva attiva nel comparto dell’intelligenza artificiale e dei Big Data, ha annunciato un accordo vincolante per l’acquisizione della “scale-up” The Data Appeal Company, azienda fiorentina attiva nei servizi di “vertical Artificial Intelligence analytics”, vale a dire la raccolta di contenuti digitali e la loro combinazione con dati geografici e di contesto per fornire un supporto...