Egm ai raggi X: la B Corp Reti incrementa il fatturato del 13,9% a 24,9 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Almeno finora è l’unica società italiana negoziata in un mercato borsistico ad aver ottenuto, il 4 febbraio 2021, la certificazione B Corp (oltre a essere una società benefit). Si tratta di Reti, azienda attiva nella consulenza IT specializzata nei servizi di System Integration e presente all'Euronext Growth Milan dal 10 settembre 2020. Non solo: dal 2019 redige un report di sostenibilità (dal 2020 un vero e proprio bilancio di sostenibilità) secondo i principi Gri, e nel 2021 ha ottenuto la certificazione...