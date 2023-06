Egm ai raggi X: per Gentili Mosconi risultati brillanti ma non si allontana dal prezzo Ipo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gentili Mosconi. Non è un ossimoro ma l’unione dei cognomi dei due fondatori dell’omonima società di Casnate con Bernate in provincia di Como, approdata all’Euronext Growth Milan il 7 febbraio 2023. Approdata è proprio il termine più corretto, in quanto il logo di Gentili Mosconi riproduce la celeberrima nave scuola Amerigo Vespucci, poiché agli inizi della sua attività la società forniva accessori alla Marina Militare italiana. Oggi Gentili Mosconi opera nell’ambito della progettazione, sviluppo...