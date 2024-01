Egm ai raggi X: la Gigafactory di ErreDue sorgerà nell’area delle ex rotative del Tirreno

Lo scorso 13 giugno infatti ErreDue ha acquistato da Gedi Printing, per 2,8 milioni, l’area industriale da 16.000 mq. su cui sorgerà il nuovo impianto, situata in zona Picchianti sempre a Livorno e sulla quale in precedenza erano collocate le rotative del quotidiano “Il Tirreno” (spostate a Firenze a fine 2018 presso la tipografia de “La Nazione”). Presso il nuovo stabilimento avrà sede la nuova Divisione Grandi Impianti e Impianti Industriali on-site, oltre all’officina meccanica per costruzioni manufatti e componentistica interna alle macchine e relativo magazzino, gli uffici amministrativi e una parte della Divisione Laboratorio e Pem (celle a combustibile a membrana a scambio protonico, cioè Proton Membrane Exchange).

La somma corrisposta per l’area industriale sarà finanziata in parte con un mutuo da 2,2 milioni della durata di 8 anni stipulato con il Banco Bpm a tasso variabile Euribor a 3 mesi più spread di 0,75%. Ma saranno anche effettuati lavori di ristrutturazione per 4 milioni, saranno sostenuti costi di realizzazione degli impianti per 3 milioni ed acquistati macchinari per 2 milioni (per un totale quindi di 11,8 milioni, inferiori ai 14 milioni indicati nel prospetto informativo), finanziati per 4 milioni tramite un mutuo fondiario quindicennale a tasso agevolato e per 3,2 milioni con co-finanziamenti a fondo perduto provenienti dal “Green New Deal”, per il quale è stata istruita la pratica (al momento si farà ricorso alla liquidità disponibile).

Tramite la Gigafactory, che dovrebbe essere completata a fine 2024, ErreDue si propone di raggiungere una capacità produttiva annua di almeno 60 Mw. Nel frattempo, ErreDue nel primo semestre 2023 ha evidenziato, come già sottolineato, un balzo dei ricavi del 44,4% a 7,9 milioni grazie soprattutto alle vendite di generatori ed altri prodotti (+53% a 5,2 milioni), in particolare di idrogeno (+97,7% a 3,4 milioni), ma anche di altri gas (+31,5% a 3,3 milioni, trainati dai generatori di azoto ultrapuro Saturn).

Bene poi i generatori da laboratorio e Pem (+20,5% a 1,1 milioni). Le maggiori richieste sono provenute dai Paesi Extra Ue (con ricavi più che raddoppiati da 840.000 euro a 1,7 milioni), ma è stato positivo anche l’andamento in Italia (+30% a 5,1 milioni, in relazione alla tendenza delle imprese di sostituire l’acquisto dei gas in bombole con la produzione on-site tramite generatori, che si possono finanziare con le agevolazioni Industria 4.0 e Legge Sabatini) e nel resto della Ue (+50,7% a 977.000 euro).

L’incremento più che proporzionale nei mercati esteri è dovuto al fatto che tradizionalmente ErreDue partecipa a numerose fiere ed eventi di settore dove ha la possibilità di promuovere i suoi prodotti.