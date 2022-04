Egm ai raggi X: Sababa Security, ricavi a 4,9 milioni per l’azienda della cybersecurity

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Andrà tutto bene». No, per fortuna non siamo tornati ai tempi del lockdown, ma a posteriori si può dire che la denominazione sociale di Sababa Security, costituita il 18 ottobre 2019 a Milano, è stata profetica. Sababa infatti è una parola di origine araba entrata successivamente a far parte dello slang giovanile ebraico e che significa proprio “ottimo, tutto bene”. E per Sababa Security è andato davvero tutto bene. Ha esordito all'Euronext Growth Milan il 17 dicembre 2021, ultima – almeno per ora...