Egm ai raggi X: la siciliana Omer, il business dei treni e la spinta del Pnrr

Se la cittadina siciliana di Carini era finora nota a livello storico per la triste vicenda della baronessa Laura Lanza di Trabia (a cui sono stati dedicati film e telefilm), dallo scorso 4 agosto lo è anche in ambito borsistico con l’ingresso all'Euronext Growth Milan di Omer, azienda attiva nella produzione di componentistica, rivestimenti e arredi interni destinati all'allestimento di treni regionali e ad alta velocità e di metropolitane. E stavolta si tratta di una storia familiare in positivo...