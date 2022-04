Egm ai raggi X: Star7 ha registrato un balzo dell’ebitda pari all’89% (8,3 milioni)

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Chi mai direbbe che “Star7” è una sigla? Eppure in origine era proprio così: Star7 è nata nel 2000, inizialmente come Star Srl, dalla collaborazione tra l’attuale presidente Lorenzo Mondo e la società elvetica Star Ag, sigla che sta per Software Translation Artwork Recording. Anche oggi Star Ag è tra gli azionisti di riferimento di Star7 con una quota del 33,7% ma, mentre l’azienda svizzera ha esplicitamente scelto sin dai primi anni 2000 di rimanere gestita da privati, senza perseguire quotazioni...